Christina Traar

Chefredakteurin Wien

Von Oberkärnten mit 18 nach Wien und geblieben. Bald erkannt, dass mich Praxis dem Ziel Journalismus deutlich näher bringt als das trotzdem abgeschlossene Publizistik-Studium. Nach diversen Stationen wie ORF, APA und FM4 bei der „Zeit“ in Hamburg und der „USA Today“ in Washington D.C. die Liebe zur Zeitung gefestigt. Seit 2016 als Innenpolitik-Redakteurin in der Wiener Redaktion, seit Juli 2025 Chefredakteurin in Wien. Themenschwerpunkte: Migration, Integration, Kriminalität, Korruption und was diese Republik sonst noch bewegt.