In den EU-Institutionen in Brüssel wird viel geredet. Täglich wird in diversen Meetings, bilateralen Gesprächen oder Unterredungen mit Interessenvertretungen abgestimmt, ausgelotet, abgeglichen. Doch eine Unterredung am Dienstag sorgt seither für Wirbel. Fünf Vertreter der radikalislamistischen Taliban konnten dank belgischem Visum in das Herz der EU reisen, um „technische Gespräche auf Beamtenebene zu führen“.

Zwanzig EU-Staaten hatten zuvor um eine entsprechende Unterredung per Brief gebeten. Denn so einfach ist das nicht, erkennt (mit Ausnahme von Russland) doch kein einziger Staat der Vereinten Nationen die Machthaber offiziell an. Das hat gute Gründe. Aus den vollmundigen Versprechen aus 2021, nach dem überstürzten Abzug der Amerikaner aus dem Gebiet für Ordnung, Demokratie und die Achtung von Frauenrechten zu sorgen, wurde (wie erwartet) nichts.

Kein Wunsch ohne Gegenleistung

Die Frauen im Land wurden zurück in eine längst vergangen geglaubte Zeit katapultiert und leben heute unter indiskutablen Bedingungen. Neben strikten Bekleidungs- und Ausgangsvorschriften, die sie beinahe gänzlich aus der Öffentlichkeit verschwinden ließen, sind ihnen heute Arbeiten, Studieren und freier Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt. Kinderehen stehen wieder auf der Tagesordnung, lautes Sprechen oder gar Singen sind Frauen gänzlich untersagt.

Kein Wunder also, dass die Empörung über die Gespräche in Brüssel bei Menschenrechtsorganisationen und einigen Parteien seither groß ist. EU-Innenkommissar Magnus Brunner (ÖVP) verteidigt die Gespräche, man gebe den Taliban „nichts“, schon gar keine Anerkennung des Regimes. Man wolle sie lediglich daran erinnern, ihre unter anderem auch in Österreich verurteilten Straftäter (und Migranten ohne Aufenthaltsrecht) zurückzunehmen. Das ist ein nachvollziehbarer Wunsch, auch deshalb, weil Afghanistan weiterhin zu den am stärksten vertretenen Herkunftsländern heimischer Asylwerber und -inhaber zählt. Ohne Gegenleistung (oder zumindest Aussicht auf eine solche) hat die Taliban aber wenig Grund, diesem Wunsch nachzukommen.

Die Kunst der Diplomatie

Auch, wenn uns die Lage in Afghanistan fassungslos bis wütend macht: Offene Gesprächskanäle sind wichtig. Umso mehr, wenn das Gegenüber gänzlich unverständlich agiert. Die Meinungsverschiedenheiten dürfen (und müssen im Fall der Taliban) bleiben und entsprechend artikuliert werden, von kompletter Abschottung wird jedoch keine Frau den Weg zurück ins öffentliche Leben finden und kein Regimekritiker verschont. Und als demokratische Staatengemeinschaft würde man es sich damit auch zu einfach machen. Die Kunst der Diplomatie besteht darin, zumindest Standpunkte austauschen zu können. Auch, wenn diese weit auseinander liegen. Was Diplomatie aber nicht bedeutet: Einem autoritären Regime Anerkennung zollen, weil man sich davon ein Lösen nationaler Probleme verspricht.