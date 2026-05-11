Nicht nur bei den Künstlerinnen und Künstlern ist die Nervosität im Vorfeld des heutigen Semifinales des 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien groß, auch die Exekutive blickt angespannt auf das Großevent in der Stadthalle. Seit Monaten bereiten sich Polizei, Staats- und Verfassungsschutz auf die Veranstaltung vor. Eine zentrale Aufgabe der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ist das Abfangen möglicher Anschlagspläne, unterstützt werden die Beamten dabei vom amerikanischen FBI, wo man bereits eine eigene Task-Force gebildet hat. Doch auch der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad und diverse europäische Partner, zu denen man seit der Neuaufstellung des einstigen Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wieder gute Kontakte pflegt, unterstützen mit Informationen. Es gebe aktuell „keine konkreten Hinweise auf drohende Gewaltakte“, erklärt DSN-Chefin Sylvia Mayer. Aber: Das „Gesamtrisiko“ sei „hoch“.

Wie aus Verfassungsschutzkreisen zu hören ist, gibt es mehrere Gruppen, die den ESC im Fokus haben könnten. Islamisten sowie Rechts- und Linksextreme, die sich an der Teilnahme Israels und teils an der inklusiven Ausrichtung der Veranstaltung in Richtung der „queeren Community“ stören, seien ebenso im Visier der Beamten wie iranische Schläferzellen. Jörg Leichtfried (SPÖ), Staatssekretär für Staatsschutz: „Aufgabe des Verfassungsschutzes ist das Erkennen und Aufzeigen möglicher Gefahren. Auf dieser Basis erfolgt die Gefahrenabwehr durch die Exekutive.“

Israel als entscheidender Faktor

Störaktionen kann man auch für angekündigte Demonstrationen rund um die Veranstaltung nicht ausschließen. Man sei aber „gut vorbereitet“, bekräftigte Innenminister Gerhard Karner (ÖP). Aus dem Ministerium hört man, dass viel davon abhängen dürfte, wie Israel im Bewerb abschneidet. Zudem werden auch Cyber-Angriffe aus dem Ausland nicht ausgeschlossen. Der extra eingerichtete Einsatzstab „Delta“ umfasst bereits zwölf verschiedene Einheiten, die vor allem am Finaltag im Einsatz sein werden.

Auch einige Besucher der Live-Shows oder einer der Public-Viewing-Veranstaltungen in der Bundeshauptstadt dürften diese mit einem mulmigen Gefühl betreten. Schließlich mussten erst im Sommer 2024 drei Konzerte des Weltstars Taylor Swift aufgrund einer konkreten Terrorgefahr abgesagt werden. Damals waren amtsbekannte Islamisten als Personal im Einsatz, im Anschluss wurde ein entsprechendes „Sicherheitsdienstleistergesetz“ angekündigt. Dieses sei, wie man aus Regierungskreisen hört, inzwischen fertig und soll bald in die Koordinierung kommen. Staatssekretär Leichtfried rechnet mit einem Beschluss im Juli, versichert jedoch: „Die Regeln des neuen Sicherheitsdienstleistergesetztes werden de facto jetzt für den ESC angewandt. Und sie werden auch für alle künftigen Events gelten.“