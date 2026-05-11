Am langen Wochenende zu Christi Himmelfahrt müssen Autofahrer vor allem im Süden von Österreich und in Richtung Adria Geduld haben. Denn einerseits wird eine Reisewelle in Richtung Italien, Slowenien und Kroatien erwartet, andererseits findet in Klagenfurt und rund um den Wörthersee die XS-Carnight statt.

Dabei handelt es sich um die Nachfolgeveranstaltung des einstigen GTI-Treffens, die von 12. bis 17. Mai am Messegelände Klagenfurt stattfindet und bei der wieder zahlreiche Mitglieder der Tuningszene erwartet werden. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 25.000 Teilnehmern. Rund ums Messegelände, speziell aber in der Rosentaler Straße, der Florian-Gröger-Straße, der St. Ruprechter Straße, der Valentin-Leitgeb-Straße, der August-Jaksch-Straße, der Villacher Straße sowie am Viktringer Ring muss man sich laut Öamtc auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen.

Die Staustellen

Bei der Reise in den Süden sind an den bekannten Nadelöhren Staus vorprogrammiert, wie etwa vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11). „Erfreulich ist hingegen, dass die Baustelle auf der A10 bei Landskron, bei der Unterflurtrasse St. Andrä, mittlerweile entfernt ist. Dort hat es sich auch schon an den vergangenen Wochenenden immer wieder gestaut“, sagt Oliver Weber, technischer Leiter des ÖAMTC Kärnten.

Generell hänge es immer sehr vom Wetter ab, wie viel auf den Straßen in und rund um Kärnten los ist. Da für das Wochenende ein Kälteeinbruch mit Niederschlag vorhergesagt ist, rechne man nicht mit einem größeren Verkehrsaufkommen etwa durch Motorrad- und Ausflugsfahrer. Jene, die bereits einen Urlaub an der Adria oder ein Zimmer in Kärnten gebucht haben, um die XS-Carnight zu besuchen, werden aber dennoch für erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen. Und: Bereits am Dienstag soll es laut GeoSphere Austria bis auf unter 1000 Meter herab schneien. Das heißt, auf höheren Passstraßen, wie etwa der Großglockner Hochalpenstraße, mist Winterausrüstung nötig und man muss sich auf winterliche Fahrverhältnisse einstellen.

Tipps für Autofahrer

Weber rät grundsätzlich, dass jeder, der die Möglichkeit hat, nicht dann zu einer Reise aufbricht, wenn alle anderen fahren: „Entweder man fährt sehr früh weg, oder man muss sich darauf einstellen, dass man im Stau steht.“ Wichtig dabei sei es, eine längere Wartezeit einzuplanen, genug antialkoholische Getränke für alle Insassen sowie Spiele für die Kinder dabei zu haben und Pausen einzuplanen. „In Slowenien darf man nicht darauf vergessen, eine Vignette zu kaufen“, sagt Weber.

Oliver Weber, technischer Leiter des ÖAMTC Kärnten © Helge Bauer/Öamtc

Wer nicht durch den Karawankentunnel fahren will, kann auch andere Passstraßen, wie den Loiblpass, den Wurzenpass, den Seebergsattel oder den Grenzübergang Bleiburg nutzen. Allerdings sind die landschaftlich schönen, aber zum Teil kurvenreichen Passstraßen nicht für jeden Reisenden ein Vergnügen. Mit einem größeren Wohnmobil sollte man solche Bergstraßen ohnehin besser meiden, teilweise gelten für Gespanne und größere Fahrzeuge Fahrverbote. Aber mit Pkw und Motorrad sind Überfahrten möglich.

Rettungsgasse bilden

Der Autofahrerclub erinnert darüber hinaus alle Verkehrsteilnehmer daran, im Stau immer eine Rettungsgasse zu bilden: „Die freie Zufahrt für Rettungskräfte kann Leben retten.“

Grenzkontrollen

Bei der Weiterfahrt nach Kroatien stelle vor allem Koper ein Nadelöhr dar, auch dort muss man Wartezeiten sowohl bei der Anreise als auch bei der Rückreise einplanen. Und auch wenn sich alle Länder im Schengen-Raum befinden, sind immer wieder stichprobenartige Kontrollen und damit verbundene Staus an allen Grenzübergängen möglich, weiß Weber. Wichtig sei es daher, einen gültigen Reisepass oder Personalausweis dabei zu haben, denn ein Führerschein gilt im Ausland nicht als Reisedokument. Strafen von bis zu 500 Euro drohen etwa in Slowenien, wenn man darauf vergisst.

Vier Länder, vier Gesetze

Generell sei es wichtig, die Fahrt vorher genau zu planen und aktuelle Staumeldungen zu berücksichtigen, sei es über Antenne Kärnten, Ö3, den OAMTC oder direkt über die Routenplaner-App. „Und es ist wichtig, sich vorher darüber zu informieren, welche Gesetze im jeweiligen Land gelten, was ich alles dabei haben muss und welche Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten. Wenn ich zum Beispiel von Österreich über Triest in Italien und Slowenien nach Kroatien fahre, durchquere ich vier Länder mit unterschiedlichen Gesetzen“, sagt Weber.

In den südlichen Ländern seien etwa die Verkehrsstrafen teils deutlich höher als in Österreich. In Italien gelte in vielen Innenstädten die Zona Traffico Limitato, in die nur Berechtigte einfahren dürfen. In Kroatien drohen mitunter hohe Parkstrafen von privaten Parkplatzbetreibern.

Darüber hinaus muss man in Österreich zwar ein Pannendreieck und eine Warnweste mitführen, in Slowenien, Italien und Kroatien braucht man aber Warnwesten für alle Fahrzeuginsassen sowie in Slowenien und Kroatien bei einem Gespann zwei Warndreiecke. „Und bei Minderjährigen, die ohne Erziehungsberechtigten unterwegs sind, muss man eine Einverständniserklärung mitführen. Das Formular erhält man über unsere Homepage oder bei einem unserer Stützpunkte“, sagt Weber.

Vignette und Streckenmaut

Autobahnmaut bezahlt man in Österreich und Slowenien mit einer Vignette, die man im Vorfeld entweder digital, in Trafiken, an Tankstellen oder bei den Autofahrerclubs kaufen kann. Zusätzlich bezahlt man in Österreich bei Fahrten über die Alpen in einigen Tunneln eine Maut, wie etwa beim Tauerntunnel, am Felbertauern und beim Karawankentunnel. Dort wird die Maut direkt beim Tunnel abgerechnet.

Für Italien und Kroatien benötigt man keine Vignette, sondern man bezahlt die Maut direkt auf der Autobahn. Allerdings darf man in Italien nicht bei den reinen „Telepass“-Schaltern durchfahren, sofern man über keine passende Mautbox verfügt.