Lilly ist 22 Jahre alt, ihr Bruder Jakob drei Jahre jünger, und der Jüngste im Bunde, Ferdinand, feierte gerade seinen zweiten Geburtstag. Der Altersunterschied zwischen den Geschwistern ist groß. „Es ist schon vorgekommen, dass Lilly oder Jakob als Mama oder Papa von unserem Nachzügler gehalten werden“, weiß Mama Michaela Juvan aus Erfahrung zu berichten. „Ich bin dann wohl die Oma“, merkt die 43-Jährige scherzhaft an, die übrigens mit Lini noch ein Pflegekind aufgenommen hat. Die Vierjährige macht das Familienglück perfekt.

Die Gründerin der Kindersportschule „Seekids“ und die heutige Geschäftsführerin des Pörtschacher Tourismusverbands hatte schon sehr früh den Wunsch Mutter zu werden. Mit ihrem damaligen Partner Janos Juvan, Unternehmer und Nationalratsabgeordneter für die Neos, war sie gerade einmal zwei Monate zusammen, als sie von ihrem jungen Mutterglück erfuhr. Ausserwinkler – so der Mädchenname von Michaela Juvan – war damals gerade 20 Jahre alt und hatte das Sportstudium in Innsbruck in Angriff genommen. Ihr damaliger Freund feierte mit seinen 18 Jahren gerade seinen Schulabschluss. „Natürlich waren wir im ersten Moment geschockt“, erinnert sich die Tochter des ehemaligen Gesundheitsministers Michael Ausserwinkler und Enkelin des früheren Klagenfurter Bürgermeisters und späteren Kärntner Landesrates Hans Ausserwinkler. „Aber wir haben uns selbst vertraut und uns voll auf unseren Nachwuchs gefreut.“

Freunde und Bruder als Babysitter

Im Alter von 21 Jahren wurde die Klagenfurterin also zum ersten Mal Mutter und hielt Tochter Lilly im Arm. Fernab der Kärntner Heimat, ohne Unterstützung von Oma und Opa, vertrauten die jungen Eltern – mittlerweile saß auch Janos im Hörsaal der Universität Innsbruck – in erster Linie Michaels Bruder Matthias, der Medizin in der Tiroler Landeshauptstadt studierte, und Freunden bei der Betreuung ihrer Tochter. „Wir haben sie auch überall hin mitgenommen, auch auf die Uni. Sie stand halt einfach immer im Mittelpunkt“, erinnert sich die ausgebildete Sport- und Gesundheitstrainerin. Das habe auch Lillys Charakter sehr geprägt, noch heute ist sie überall dabei. Zu vielen Freunden aus der Studienzeit ihrer Eltern pflegt die mittlerweile 22-Jährige auch heute noch einen guten Kontakt.

Mit der Geburt von Lilly fiel für die junge Mutter die Entscheidung, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen – die Geburtsstunde der „Seekids“: „Ich wollte einen Job haben, bei dem ich meine Kinder mitnehmen kann.“ Im Sommer war Lilly bei den Sommersportcamps dabei, im Winter in der Skischule.

Michaela Juvan mit ihrem ältesten Sohn Jakob © Privat/kk

Drei Jahre später folgte die Geburt von Jakob, ein absolutes Wunschkind. Bei dem heute 19-Jährigen war Mama Michaela in den ersten Lebensjahren auf sich alleine gestellt, denn Papa Janos weilte zu Studienzwecken vermehrt in der Schweiz. „So etwas wie den Wunsch nach einem Mädelswochenende hatte ich aber nie“, verrät Michaela Juvan.

Erziehung zu weltoffenen Menschen

Die Sportlichkeit gaben die jungen Eltern beiden Kindern weiter. Lilly wie auch Jakob sind begeisterte Wassersportler, Jakob jagt mit voller Leidenschaft dem Ball am grünen Rasen nach, spielte im Landesausbildungszentrum und in der Auswahl des Kärntner Fußballverbandes. Heute läuft er für die Kampfmannschaft des SK Maria Saals ein. Auch die zweite große Leidenschaft, das Reisen, haben die Juvans ihren Kindern „vererbt“. Nicht umsonst weilte Lilly während ihrer Schulzeit ein Jahr in Neuseeland, Jakob verbrachte ein solches in Kolumbien – und das, ohne ein Wort Spanisch zu sprechen. Heute beherrscht er die Sprache fließend. „Mir war die Weltoffenheit meiner Kinder immer wichtiger als gute Noten“, will Juvan betont wissen.

Vor zehn Jahren folgte die Trennung von Janos – allerdings im Guten. „Ich war halt beim Ironman eineinhalb Stunden vor ihm im Ziel“, scherzt die Klagenfurterin heute. Zwei Jahre später traf sie Paul Pöcher. Juvan verliebte sich in den Bergführer aus der Reichenau. Nach vier Jahren Beziehung, im Jahr 2022, beschloss das Paar ein Pflegekind aufzunehmen. „Eigentlich wollten wir ein Kind adoptieren“, erzählt sie. Wenn man aber bereits ein gesundes Kind hat, ist eine Adoption nicht mehr möglich – so sieht es in Österreich das Gesetz vor. Also entschied man sich für die Möglichkeit ein Pflegekind aufzunehmen. „Wir haben die Entscheidung mit Lilly und Jakob gefasst“, sagt die Klagenfurterin. Seitdem bereichert Lini das Leben der Familie. Sie ist heute vier Jahre alt und gilt als vollwertiges Familienmitglied. Und zwei Jahre später folgte die große Überraschung: Ferdinand erblickte das Licht der Welt. Michaela Juvan war damals 41 Jahre alt.

Mit 41 wurde die Klagenfurterin Michaela Juvan noch einmal Mutter, „Wirbelwind“ Ferdinand erblickte das Licht der Welt © Privat/kk

Juvan beschreibt ihr Leben als Mehrfach-Mama als Déjà-vu. „Die Alters- und Geschlechterkonstellation der Geschwister ist ja dieselbe“, erklärt Juvan, die ihre vier Kinder als ihr ganz persönliches vierblättriges Kleeblatt bezeichnet. Gleicher Altersunterschied, gleiche Geschlechtersituation – also ältere Schwester und jüngerer Bruder – aber vollkommen unterschiedliche Charaktere. Ihre Rolle als Mutter nimmt sie aufgrund ihrer Erfahrung gelassen und mit viel Humor wahr. „Ich versuche den Kindern immer auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen auch ein Mitspracherecht einzuräumen.“ Droht eine Situation aus dem Ruder zu laufen, greift sie auf ein Allheilmittel, das sie schon bei den Älteren angewendet hat, zurück: „Raus in die Natur und viel Bewegung.“

Das ganze Glück von Michaela Juvan: Lilly mit Ferdinand, Lini mit Jakob © Privat/kk

Bei der Betreuung von Ferdinand und Lini tut sich Juvan heute selbstverständlich leichter, kann sie nicht nur auf die Unterstützung von Partner Paul Pöcher, sondern auch auf Lilly und Jakob zurückgreifen. Der Muttertag spielt kaum eine Rolle im Leben der 43-Jährigen. Vielmehr ist es für sie ein großes Familientreffen. Im Haus ihrer Eltern kommen alle – Großeltern, die Familie Juvan-Pöcher mit allen vier Kindern sowie Bruder Matthias, der mittlerweile auch dreifacher Vater ist – zusammen.