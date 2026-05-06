Im Mai ist die Klagenfurter Ostbucht traditionell für vier Tage das kulinarische Epizentrum der Alpen-Adria-Region. Und zwar dank des Hafenfests, das seit 2012 entlang der Promenade neben dem Strandbad in Klagenfurt stattfindet. Auf große Besucher warten regionale und internationale Schmankerl, für die kleinen Besucher gibt es ein Kinderprogramm. Heuer bleibt es im Mai in der Ostbucht aber ruhig.

Denn das Hafenfest findet nicht statt. Die Veranstalter, IP-Media und die „Krone“, sehen sich zu diesem Schritt gezwungen. „Die Organisation bedeutet eine große Vorlaufzeit. Wir konnten auf das Budget der Stadt aber nicht warten“, sagt IP-Media-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig. 60.000 Euro fließen normalerweise von der Stadtkasse in das Hafenfest, konnten heuer aufgrund des noch immer ausstehenden Budgetbeschlusses aber nicht zugesichert werden. „Alle wollten die Veranstaltung unbedingt, aber so gibt es leider keine Planungssicherheit“, sagt Zmölnig. Er sieht die Sache pragmatisch, ist der Stadtpolitik auch nicht böse.

Für Urlauber relevant

Über 50.000 Besucher zählt das Hafenfest, das heuer von 14. bis 17. Mai hätte über die Bühne gehen sollen. Damit gilt die Veranstaltung als Art Saisoneröffnung in der Ostbucht des Wörthersees, sei mittlerweile auch ein buchungsrelevantes Event für die Hotellerie. „Wir haben nicht nur Gäste aus Kärnten, sondern aus ganz Österreich, die das verlängerte Wochenende bei uns nutzen“, sagt Zmölnig. Eine Verlegung in den Herbst dachte man kurz an, verwarf man aufgrund der vielen Feste, die gleichzeitig in der Region stattfinden.

Die Stadt bedauert die Absage. Hohe Priorität genoss die Veranstaltung in diesem Jahr aber nicht. „In den Diskussionen ging es immer nur um die Subvention vom letzten Jahr. Heuer war das gar nicht Thema“, sagt Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ). „Es ist sehr schade, dass heuer aufgrund der Zwölftelregelung pausiert werden muss“, meint auch Bürgermeister Christian Scheider (FSP), der wiederholt auf einen Budgetbeschluss drängt. Dafür muss der Konsolidierungsbeschluss aus dem Jahr 2025 aber entweder vollständig umgesetzt oder adaptiert werden. Noch im Mai soll im Gemeinderat darüber diskutiert werden.

Ruhig bleibt es in der Ostbucht deshalb aber nicht. Mit dem Ironman im Juni, der Starnacht im Juli, Kärnten läuft im August und dem Wörthersee-Marathon im September stehen heuer noch vier Großevents am Wörthersee-Ufer an. Dafür fasste der Stadtsenat am Dienstag einen Beschluss, der Maßnahmen zur Verkehrsregelung, notwendige ergänzende Sicherungsmaßnahmen durch Ordnungsdienste, zusätzliche Schutzgitter für Bäume, das Aufbringen von Hackschnitzelflächen zum Schutz des Bodens und einiges mehr regelt. Das Hafenfest soll heuer nur pausieren. IP-Media hofft, dass die Ostbucht von 6. bis 9. Mai 2027 wieder einen Alpen-Adria-Flair bekommt.