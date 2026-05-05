Die Regierung will auch bei Kuren sparen. Konkret sollen nächstes Jahr 50 Millionen Euro und im Jahr 2028 dann 75 Millionen Euro eingespart werden. Zuständig dafür sind grundsätzlich die Pensionskassen. Die größte, die PV für Arbeitnehmer, hat im Jahr 2024 für den Bereich Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation mehr als 1,4 Milliarden Euro ausgegeben.

Was und wie genau eingespart werden soll, ist noch Gegenstand von Verhandlungen. Dem Vernehmen nach sollen die Kassen eine Art Kostendeckel erhalten, innerhalb der Selbstverwaltung aber autonom entscheiden können, wie sie diese Einsparung zuwege bringen. Eine Option dafür sind weniger stationäre und dafür mehr ambulante Behandlungen.

Rund 100.000 Kuren wurden 2024 bewilligt

Reha-Aufenthalte, zum Beispiel nach Operationen, sollen davon nicht betroffen sein, sondern die „Gesundheitsvorsorge Aktiv“, die im Jahr 2018 die klassische dreiwöchige Kur abgelöst hat. Die FPÖ kritisiert die geplante Maßnahme. Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak spricht von einem „radikalen Sparkurs“, aus Regierungskreisen wird darauf verwiesen, dass die Ausgaben zuletzt stark gestiegen sind und es sich um eine Kürzung von rund zehn Prozent handelt.

Im Sozialministerium wird zudem von einer Reform im Sinne einer stärkeren Individualisierung gesprochen, da die in der Regel dreiwöchigen stationären Aufenthalte derzeit ein nach wie vor recht starres Korsett an Behandlungen und Heilverfahren vorsehen würden. Im Jahr 2024 wurden bei der PVA 114.611 Anträge auf einen Kuraufenthalt („Gesundheitsvorsorge Aktiv“) gestellt, 99.192 davon (rund 86 Prozent) wurden bewilligt.