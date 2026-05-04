Herbert Peer ist verärgert. Schon mehr als 160 Mal seien bei Grabungsarbeiten im Zuge des Glasfaserausbaus durch die RML Infrastruktur Leitungen beschädigt worden, klagt der Obmann des Vereins Kabel-TV Admont. Mehr als 1000 Anschlüsse versorgt der regionale Anbieter von Kabelfernsehen und Internet in Admont, Hall, Johnsbach und Weng.

Es handle sich dabei zwar nicht um Absicht, ist sich auch Peer bewusst, aber um „Wurstigkeit und Schlampigkeit”. Immerhin habe man vorab die Leitungspläne weitergegeben. Und wenn man beim Graben auf eine Sandschicht, die Bettungsschicht für die Kabel, stoße, dann müsse „man eben vorsichtig per Hand mit der Schaufel weitergraben und nicht mit dem Bagger“.

Herbert Peer, Obmann des Vereins Kabel-TV Admont © KLZ / Gerhard Pliem

100.000 Euro für Folgeschäden

Zusätzlich vermutet der Obmann eine noch unbekannte Anzahl von „angepeckten“ Kabeln, bei denen der Schaden erst später, durch Feuchtigkeitseintritt, sichtbar werde. Man wisse auch von einzelnen Beschädigungen, die von den Firmen in Eigenregie und nicht fachgerecht geflickt worden seien. Die Bezahlung für die Reparaturarbeiten durch einen vom Verein beauftragten Techniker verlaufe überdies schleppend, es bedürfe ständiger Nachfrage.

Peer verweist außerdem auf ein Abkommen zwischen der Wirtschaftskammer und dem Verband der Versicherungsunternehmen, das für Folgeschäden eine pauschale Abgeltung von 650 Euro pro Reparaturmuffe vorsieht. Bei 160 Schäden wären das rein rechnerisch 104.000 Euro. „Dem Geld müssen wir hinterherlaufen, noch ist nichts von den Versicherungen der Firmen gekommen.“

Subunternehmer haften

Mit den Grabungsarbeiten, argumentiert man bei der RML Infrastruktur, habe man spezialisierte Subunternehmen beauftragt. Die Verantwortung für etwaige Schäden am Netz von Kabel-TV Admont liege bei diesen. Eine direkte Haftung der Ausbaugesellschaft sei daher „aus rechtlichen Gründen nicht gegeben“.

Hinsichtlich des erwähnten Folgeschädenabkommens sei festzuhalten, dass dieses Ansprüche des Kabelnetzbetreibers gegenüber Versicherungsunternehmen regle. Die RML Infrastruktur könne und dürfe eine pauschale Schadensforderung wie jene des regionalen Kabelnetzbetreibers über mehr als 100.000 Euro folglich nicht übernehmen.

Grüne Kritik am Projektmodell

Aufgrund von Vorfällen wie diesem sowie der jüngsten öffentlichen Kritik aus so mancher Gemeindestube meldete sich auch Grünen-Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner zum Glasfaserausbau zu Wort. Dieser sei von großer Bedeutung für den Bezirk, eine professionelle Umsetzung mit dem gewählten Projektmodell aus seiner Sicht aber nicht möglich. Darauf weise er schon seit Jahren hin. Es habe auch keine andere steirische Region ein solches Modell mit Selbstbeteiligung an der Ausbaugesellschaft gewählt.

Grünen-Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner fordert eine externe Prüfung © Lucija Novak

Außerdem bedürfe es seiner Ansicht nach „einer umfassenden Prüfung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Projekts durch externe Stellen“. Schon mehrmals habe er eine solche gefordert, das sei bislang aber stets abgelehnt worden. Im Vorstand des Regionalmanagements Liezen (RML), einer von drei Eigentümern der RML Infrastruktur, habe er deshalb nach dem Abgang von Philipp Röhm als Chef der Ausbaugesellschaft im April der Bestellung der neuen Geschäftsführung nicht zugestimmt.

„Ohnehin laufende Überprüfungen“

Die dadurch jedoch nicht verhindert wurde, weil der Rest des Regionalvorstands zustimmte. Dessen Vorsitzender, FPÖ-Nationalratsabgeordneter Albert Royer, will Schönleitners Abstimmungsverhalten nicht kommentieren. Hinsichtlich der Forderung nach einer Überprüfung des Projekts verweist er darauf, dass das ohnehin laufend gemacht werde.

FP-Nationalratsabgeordneter Albert Royer ist Vorsitzender des RML-Regionalvorstands © Johannes Zinner

RML-Infrastruktur-Sprecher Enrico Radaelli konkretisiert: „Wir errichten das Glasfasernetz mit 90 Millionen Euro an Fördermitteln. Der Fördergeber prüft jeden einzelnen Beleg, jeden gegrabenen Meter, bevor es zu einer Auszahlung kommt. Diese Überprüfungen werden in regelmäßigen Abständen vorgenommen.“