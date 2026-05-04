Die klassischen Eisheiligen gelten seit Jahrhunderten als letzte Kälteperiode des Frühjahrs, heuer dürften sie jedoch deutlich früher zuschlagen. Meteorologen gehen aktuell davon aus, dass die typischen Kälterückfälle bereits Anfang Mai auftreten könnten und damit nicht wie üblich erst zur Monatsmitte.

Normalerweise fallen die Eisheiligen auf die Zeit zwischen 11. und 15. Mai. In diesen Tagen, benannt nach Heiligen wie Mamertus, Pankratius oder der „Kalten Sophie“, kommt es laut Bauernregeln häufig noch einmal zu Nachtfrost, der vor allem für Landwirtschaft und Hobbygärtner gefährlich werden kann.

Kältephase zieht sich vor

Heuer deutet jedoch vieles darauf hin, dass sich das Wetter nicht an den Kalender hält. Statt Mitte Mai könnten kühle Luftmassen schon deutlich früher nach Mitteleuropa strömen, bereits ab 5. Mai. Ursache für die Eisheiligen sind Wetterlagen, die kalte Polarluft nach Süden lenken und damit für ungewöhnlich frühe Temperaturstürze sorgen.

Ein solcher vorgezogener Kälteeinbruch könnte die eigentlichen Eisheiligen gewissermaßen „vorwegnehmen“. Die Folge: Die klassischen Maitage selbst könnten sogar vergleichsweise mild ausfallen.

Wetter-Achterbahn im Mai

Für den weiteren Mai zeichnet sich ein wechselhaftes Bild ab. Nach kühlen Phasen zu Monatsbeginn könnten die Temperaturen rasch steigen, teilweise sind sogar frühsommerliche Werte um die 30 Grad möglich.

Dennoch bleibt Unsicherheit: Wettermodelle liefern derzeit unterschiedliche Szenarien, und auch kurzfristige Frostnächte sind weiterhin möglich.

Bauernregel verliert an Verlässlichkeit

Unabhängig vom heurigen Verlauf zeigt sich ein längerfristiger Trend: Die Eisheiligen verlieren durch den Klimawandel zunehmend an Bedeutung. Spätfröste treten seltener auf und verschieben sich zeitlich nach vorne. Dennoch bleiben sie zumindest als grobe Orientierung für viele Landwirte und Gärtner relevant.