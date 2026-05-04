Eine Familie machte auf der kroatischen Insel Pag eine außergewöhnliche Entdeckung: Beim Spaziergang entlang des Strandes bemerkten sie im seichten Wasser einen reglos wirkenden großen Fisch.

„Schau mal, ein Hai“

„Ich rief meinem Mann zu: ‚Schau mal, ein Hai!‘ – doch er glaubte mir zuerst nicht“, berichtete die Augenzeugin gegenüber der kroatischen Tageszeitung „24sata“. Erst beim Näherkommen wurde klar, dass es sich tatsächlich um einen Hai handelte, der im flachen Wasser festsaß. Kurz darauf bemerkte die Familie, dass das Tier noch lebte und sich leicht bewegte. Der Mann reagierte sofort, zog Schuhe und Socken aus und begab sich ins Wasser. Offenbar hatte sich der Hai mit seiner Flosse im flachen, matschigen Untergrund verfangen. Mit vorsichtigen Handgriffen gelang es dem Mann, das Tier zurück in tieferes Wasser zu lenken. Anschließend schwamm der Hai eigenständig davon.

Hai wäre erstickt

Für die Familie wurde das Erlebnis zu einem unvergesslichen Urlaubsabenteuer. „Er war nicht gerade klein, aber soweit wir sehen konnten, war er unverletzt“, so die Augenzeugin weiter. Der Biologe Vladimir Onofri erklärte, dass es sich um einen Blauhai handelte. Er wäre im seichten Wasser Gefahr gelaufen, zu ersticken, da der notwendige Wasserfluss durch die Kiemen ausblieb. Durch das Eingreifen der Familie konnte das Tier jedoch gerettet werden.

Warum sich der Hai überhaupt in das flache Wasser verirrte, ist unklar. Möglich seien äußere Einflüsse wie Strömungen oder Wetterbedingungen. Fest steht jedoch: Dank des schnellen Handelns der Urlauber nahm die seltene Begegnung ein glückliches Ende.

Zwischen Felsen festgesteckt

Erst vor wenigen Tagen mussten ein Blauhai von der Küstenwache in der mittelitalienischen Region Marken gerettet werden. Der etwa zwei Meter lange Fisch steckte zwischen Felsen fest. Laut Deutscher Stiftung Meeresschutz gehörten Blauhaie einst zu den häufigsten Haiarten in der Adria. Heute sind sie vom Aussterben bedroht.