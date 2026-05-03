„Ich habe am Sonntagnachmittag das Gasthaus gekauft. Am Abend bin ich dann in die Berufsschule gefahren, weil am Montag meine Ausbildung zum Koch weitergegangen ist.“ Herbert Kölbl erzählt vom Jahr 1989. Er ist damals gerade 24 Jahre alt, arbeitet als Schlosser bei der Voest in Donawitz, aber es freut ihn nicht mehr. Er sattelt um auf Koch und kauft noch während der Lehre ein kleines, etwas heruntergekommenes Gasthaus in Zeutschach (Gemeinde Neumarkt). Bald darauf lernt er seine Frau Birgit kennen, die damals 17 Jahre alt ist. Ein Jahr später ist sie schwanger.

Der Antrieb

Die beiden arbeiten hart: „Keiner hat es uns zugetraut, wir sind belächelt worden. Gerade das war ein großer Antrieb für uns“, sagt Birgit Kölbl. Im Laufe der Jahrzehnte verwandeln sie den „Fischerwirt“ an den Graslupp-Teichen in ein Schmuckstück, bauen mit Apartments samt Wellnessbereich groß aus und bieten bodenständige, möglichst regionale Küche.

Weithin bekannt ist das Gasthaus für seine mächtigen Eisbecher, und das ist kein Zufall. Schmunzelnd erinnert sich Herbert Kölbl an die Anfänge: „Es war 1993, wir hatten Schulden. Ich habe nachgedacht, wie wir das Nachmittagsgeschäft beleben könnten.“ Er denkt an Eis, gestaltet ein Plakat mit der Aufschrift „Rieseneisbecher“ und versucht einen solchen zu malen: „Mir fehlt dazu jedes Talent, aber ich hab‘s einfach gemacht.“ Er quält stundenlang den Kopierer eines Freundes, macht 10.000 Abzüge und verschickt sie als Postwurf: „Am Samstag darauf hat es geregnet, und es waren mehr als 100 Gäste zum Eisessen da“, freut er sich Jahrzehnte später noch. Das Werbeplakat von einst hat er nicht mehr: „Wer mir das bringt, dem zahle ich sofort tausend Euro.“

Ruhetage wider Willen

Mehr als 30 Jahre lang gibt es beim Fischerwirt keinen Ruhetag. Erst nach Corona führen die Kölbls wegen Personalmangels einen ein: „Das war sehr hart für mich“, seufzt Herbert Kölbl. Und man hört ihm an, dass ihn die Einführung eines zweiten Ruhetages vor drei Jahren noch mehr schmerzt: „Es geht leider aus personellen Gründen nicht anders.“

Er ist vor Kurzem 60 geworden, die Pension ist für ihn nicht erstrebenswert: „Meine Ziele waren, mit 16 ein Moped und mit 18 ein Auto fahren zu dürfen. Und als ich Birgit gesehen habe, war es mein Ziel, sie zu heiraten. Aber die Pension? Nein, das ist kein Ziel für mich.“

Birgit und Herbert Kölbl mit Tochter Angelika, Schwiegersohn Christoph und Enkelkindern © KLZ / Josef Fröhlich

Heuer im Herbst übergeben die Chefleute zwar an Tochter Angelika und ihren Lebensgefährten Christoph. „Aber die Arbeit darf mir keiner wegnehmen, das lasse ich mir in den Vertrag hineinschreiben. Ich stehe gerne in der Küche und habe ständig neue Ideen. Das wird auch mit 90 noch so sein“, sagt Herbert Kölbl. Seine Frau bestätigt das mit einem Lachen: „Erst wenn das ein Fünf-Sterne-Haus ist mit Infinity-Pool und einem Glastunnel durch den Graslupp-Teich, dann kann der Herbert in Frieden sterben.“

„Die Welt steht offen“

Am verbreiteten Jammern über die Gastronomie und damit verbundene Berufe wollen sich die Eltern von drei Kindern nicht beteiligen: „Diese Branche ist für junge Menschen noch immer erstrebenswert, dir steht die Welt offen, du kannst auf ein Schiff gehen, kannst auf jedem Kontinent kochen, lernst Leute kennen, erlernst Sprachen“, gerät Herbert Kölbl geradezu ins Schwärmen. Wäre er nicht der Fischerwirt geworden, wäre er wohl aufs Schiff gegangen, sinniert er. Birgit Kölbl will‘s nicht zu sehr romantisieren: „Natürlich ist es nicht familienfreundlich, oft auch sozial schwer verträglich, weil du arbeitest, während deine Freunde frei haben.“ Aber in Summe überwiege das Positive.