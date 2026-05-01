Pünktlich vor dem Start der Sommersaison trat am 1. Mai in Jesolo eine neue Strandverordnung in Kraft. Die Gemeinde will damit für mehr Sauberkeit, klare Regeln und ein einheitliches Serviceangebot entlang der Küste sorgen. Eine der wichtigsten Änderungen betrifft das Rauchen am Strand: Im gesamten Sandbereich ist es während der Badesaison künftig verboten. Erlaubt ist das Rauchen nur noch in eigens eingerichteten Raucherzonen, die mit Systemen zur Sammlung und Entsorgung von Zigarettenabfällen ausgestattet sind. Ausgenommen vom Verbot sind Strandbars sowie die Strandpromenade, wobei Wirten freiwillig ebenfalls rauchfreie Zonen einführen können.

Auch für Hundebesitzer gelten neue Vorgaben. Hunde dürfen sich nur noch in den Abend- und Nachtstunden zwischen 20 und 8 Uhr am Strand aufhalten. Voraussetzung ist, dass alle Sicherheits- und Verhaltensregeln eingehalten werden. Tagsüber bleibt der Zugang für die Vierbeiner auf die Promenade beschränkt.

Winter-Strand

Um die Qualität der Angebote für Gäste zu sichern, werden die Öffnungszeiten der Kioske verbindlich geregelt: Vom 23. Mai bis zum 13. September müssen sie täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet sein, sofern das Wetter es zulässt. Damit baut die Stadt auf einer Regelung aus dem Vorjahr auf und erweitert die Servicezeiten. Auch die Organisation der Strandanlagen wird genauer festgelegt. Diese müssen ab dem 11. Mai aufgebaut sein. Der Abbau erfolgt je nach Abschnitt gestaffelt ab dem 21. beziehungsweise 28. September. Entsprechend endet die Strandsaison in den einzelnen Bereichen zwischen dem 20. und 27. September.

Grundsätzlich dürfen die Einrichtungen innerhalb der Badesaison bis Ende September auch außerhalb der Hauptzeiten genutzt werden – allerdings nur, wenn Rettungsschwimmer im Einsatz sind. Ohne Aufsicht sind lediglich eingeschränkte Angebote wie Sonnenbäder erlaubt. Die Gemeinde blickt zudem bereits in die Zukunft: Ab 2027 soll der Strand möglichst ganzjährig zugänglich sein. Geplant sind zusätzliche Angebote und Einrichtungen, insbesondere für Familien, um Jesolo auch außerhalb der klassischen Saison attraktiver zu machen.