Regelmäßige Newsletter-Leserinnen und -Leser wissen: Stefan Maiwalds Neuigkeiten aus Grado erfahren Sie hier schon vor der Veröffentlichung in der Kleinen Zeitung. Diesmal kommt ein weiterer Ausblick dazu. Mein Kollege Stefan Winkler beschreibt darin das Entstehen einer Reportage über das verheerende Erdbeben, das Friaul vor 50 Jahren erschüttert hat. Sie erscheint am Sonntag und ist ein Blick zurück im Schmerz – und in Dankbarkeit. Zur Wiedergeburt von Städten wie Venzone hat die Solidarität der Österreicher viel beigetragen. Sie wird auch nächste Woche noch einmal Thema in diesem Newsletter sein.

Verdrängte Menschenjagd in Sarajewo

Wir haben schon mehrmals darüber berichtet: In einem Buch wird behauptet, dass auch Serbiens Präsident Aleksandar Vučić im Bosnienkrieg an den sogenannten Sarajewo-Safaris teilgenommen hat. Bei diesen durften zahlende „Touristen“ auf Passanten schießen. Eine Spurensuche unseres Korrespondenten Christian Wehrschütz wirft Fragen auf.

Slowenien senkt erneut Preis für Diesel

In Slowenien gelten bis Montag neue Spritpreise. Ein Liter Benzin ist abseits von Autobahnen und Schnellstraßen um drei Cent teurer geworden und kostet nun 1,635 Euro. Der Preis für einen Liter Diesel sinkt hingegen um 2,8 Cent auf 1,708 Euro. Damit ist eine Tankfüllung (60 Liter) in Slowenien um mindestens 13,26 Euro günstiger als etwa an einer Tankstelle in Klagenfurt.

Die Feuerwehrfrage flammt wieder auf

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über das jahrelange Ringen um die Errichtung einer Feuerwache. Trotzdem darf man sich in der Stadt bald so sicher wie noch nie fühlen – kurzzeitig.

Piran versteigert Baugründe mit Meerblick

Die slowenische Gemeinde Piran versteigert sechs Grundstücke, darunter Bauland mit Meerblick direkt in Portorož. Insgesamt möchte die Gemeinde durch die Auktion, an der auch Ausländer teilnehmen dürfen, mindestens 1,49 Millionen Euro einnehmen.

Neues Fünf-Sterne-Hotel eröffnet in Caorle

Am 1. Mai wird das neue Luxushotel „Cavallino Bianco“ im oberitalienischen Badeort Caorle eröffnet. Zielgruppe sind zahlungskräftige Familien. Das Fünf-Sterne-Haus verfügt über 101 Suiten mit einer Größe zwischen 46 und 118 Quadratmetern. Es liegt direkt an einem fünf Hektar großen Privatstrand. Im Hotel stehen den Gästen unter anderem ein 4000 Quadratmeter großer Wellnessbereich mit beheizten Pools sowie drei Themenrestaurants zur Verfügung.

Ein Wochenende im unterschätzten Udine

Bis Ende August ist in der Casa Cavazzini im historischen Stadtkern von Udine noch die sehenswerte Ausstellung „Impressionismus und Modernismus“ mit Werken von Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky und Magritte zu sehen. Ein Grund mehr, übers Wochenende in die heimliche Hauptstadt von Friaul-Julisch Venetien zu fahren. Wir haben dafür einige Udine-Tipps und -Infos zusammengetragen.

Das längste Tiramisu der Welt

Mit 800 Litern Kaffee, 150.000 Löffelbiskuits, 500 Kilogramm Eiern sowie 150 Kilogramm Sahne und Mascarpone haben 100 Konditoren aus Italien in London einen Weltrekordversuch gewagt – und geschafft: Sie „zauberten“ ein 440 Meter langes Tiramisu, das bisher längste der Welt.