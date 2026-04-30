Mitte Mai findet in Grado das Welttreffen der Feuerwehren statt, und der Ort schnallt sich schon mal an: Tausende Besucher werden erwartet, es gibt große Feste, Konferenzen und Präsentationen. Kapellen spielen, und es wird eine Parade historischer Löschfahrzeuge geben, auf die sich der Autor dieser Zeilen, diesbezüglich ein kleiner Junge, besonders freut.

Es ist paradox, dass das Welttreffen der Feuerwehren ausgerechnet in Grado stattfindet – denn um die Feuerwehrfrage toben seit Jahren erbitterte politische Diskussionen. Grado selbst hat nämlich keine Feuerwache. Und wir müssen bedenken, dass Grado zwar nur knapp 8.000 Einwohner hat – in der Hochsaison leben aber bis zu 50.000 Menschen hier. Im Unglücksfall müssen Löschzüge aus Monfalcone oder Cervignano anrücken. Das dauert – und zwar 30 bis 40 Minuten, wie der Autor einmal selbst bei einem doppelten Autobrand auf der Piazza Carpaccio beim Busbahnhof erlebt hat.

Es gibt immerhin einen dauerhaft stationierten Löschzug, aber der reicht allenfalls dafür, den Keller auszupumpen, die Katze vom Baum zu holen oder eine Mülltonne zu löschen (so wie im letzten August). Bei einem Haus- oder gar Hotelbrand muss Verstärkung anrücken. Ohne jetzt gleich die große Hollywood-Katastrophe an die Wand zu malen – aber eine halbe Stunde kann bei einem Brand schon einen großen Unterschied machen, nämlich den Unterschied zwischen harmlos und verheerend.

Vier Container sollen Abhilfe schaffen

Grado drängt auf den Bau einer Feuerwache, doch die Region hat die Mittel noch nicht bewilligt. Nun kam endlich Geld von oben, aber nur ein bisschen: Für die genehmigten 200.000 Euro werden vier Wohn- und Arbeitscontainer aufgestellt, und zwar in Valle Le Cove – das ist die Friedhofs- und Müllentsorgungsinsel (so gemeinsam benannt klingt es komisch, zugegeben). Dort, in Valle Le Cove, soll irgendwann auch die echte Wache der Feuerwehr entstehen – Betonung auf irgendwann.

Bis dahin freuen wir uns auf jene Tage im Mai, wenn Feuerwehren aus Dutzenden Ländern nach Grado kommen. So sicher vor Bränden aller Art werden wir wohl für lange Zeit nicht mehr sein.