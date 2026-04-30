Irgendetwas stimmt nicht, das wurde Sašo Avsenik bei einem Konzert mit seinen Oberkrainern in Sežana 2024 klar: „Die Tonübung klappte noch, aber während des Konzerts selbst konnte ich den E-Dur-Akkord – einen Vierfinger-Akkord – nicht mehr spielen. Der vierte Finger reagierte nicht mehr, als ob er nicht mit dem Nervensystem verbunden wäre“, berichtet der Musiker dem slowenischen Nachrichtenportal 24ur im ersten TV-Interview nach seiner Therapie im Februar in Barcelona.

Für einen der besten und sicherlich berühmtesten Akkordionspieler Sloweniens sei es damals ein Schock gewesen: „Unten waren Leute, wir spielten, was sollte ich jetzt tun? Mir fiel nichts ein außer schnell die Fingerstellung zu ändern, ich benutzte den dritten Finger anstelle des vierten und passte mich an“, erzählt Avsenik. Es folgten viele Arztbesuche und unterschiedliche Therapien, ohne Erfolg und ohne eine Diagnose. Einen ersten Hinweis darauf, was ihm fehlen würde, hätten seine Söhne gefunden: „Im Internet stießen sie auf die fokale Dystonie, eine neurologische Bewegungsstörung, die bei Profimusikern auftritt.“ Eine Spezialklinik in Hannover bestätigte später die Diagnose. Doch auch dort fand man keine dauerhafte Lösung.

Therapie in Barcelona

Ein befreundeter Musiker habe ihn dann von einem Institut in Barcelona berichtet, spezialisiert auf die Behandlung von Patienten mit fokaler Dystonie. Im Februar verbrachte er fünf Tage dort und schöpfte in Spanien neue Hoffnung. In dem Institut werde mit anspruchsvollen Übungen versucht, die Verbindung zwischen dem Gehirn und der Hand wieder neu zu programmieren, erklärt der Musiker die Behandlung: „Die Hauptmethode ist das differenzielle Lernen. Man konzentriert sich auf etwas anderes und führt dabei unbewusst einfache Dinge aus, die man im Prinzip schon kann.“ Er übe nun täglich zwei bis drei Stunden, trage dabei eine Schiene mit der seine Finger fixiert werden und versuche dabei sein Gehirn so stark zu belasten, dass es nicht mehr zwischen links und rechts unterscheiden könne.

Fortschritte

Zufrieden über seine Fortschritte zeigte sich auch sein behandelnder Arzt, Jaume Rosset i Llobet vom Institut für Physiologie und Medizin für Künstler in Barcelona: „Sašo hat gute Chancen, seine fokale Dystonie mit der Therapie endlich zu heilen. Er ist sehr intelligent und enthusiastisch, und die Therapie war bisher sehr erfolgreich.“ Man habe die Behandlungsmethode über 30 Jahre lang entwickelt und bei 80 Prozent der Patienten führe sie zu einer vollständigen Rehabilitierung.

Es liege aber noch ein langer Weg vor ihm, ist sich Avsenik bewusst: „Patienten mit fokaler Dystonie werden zwischen elf Monaten und bis zu drei Jahre lang behandelt; denn jeder Fall ist anders. Ich habe mit meiner Familie gescherzt, dass es bei mir sicher vier bis fünf Jahre dauern wird. Obwohl mir die Ärzte viel Mut geben und meinen, dass ich bereits in diesen drei Monaten erstaunliche Fortschritte gemacht habe.“

Rückhalt in der Familie

Sašo Avsenik vor dem Porträt seines Großvaters Slavko Avsenik © Markus Traussnig

Der Musiker könne sich auf den Rückhalt seiner Familie verlassen und ist guter Hoffnung, schon bald wieder auf die Bühne, die er nur geheilt wieder bespielen will, zurückkehren zu können. „Wir haben die Corona-Pandemie und die Finanzkrise überstanden … und wir werden auch das überstehen“, schließt Sašo Avsenik optimistisch im Interview mit 24ur.