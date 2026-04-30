Es klingt heftig, was Andrew Crosby da am Samstag vorhat: Um 4 Uhr morgens startet er, begleitet von Aaron Osternig und Timo Traschitzker, am Marktplatz in Seeboden in eine Wanderung, die an einem Tag 100 Kilometer um den Millstätter See führt. Mit seiner Aktion „Walk the Lake“ will er Spenden sammeln für den Verein „Herzkinder Österreich“, der sich für Kinder mit angeborenen Herzfehlern einsetzt.

Doch wie kommt Crosby, der von der Isle of Man, einer Insel in der Irischen See, stammt, zu dieser Initiative in Oberkärnten? „Er ist als Native Speaker in der Trinity Privatschule in Spittal tätig und hat dort immer wieder mit den Kindern sportliche Aktionen im Zusammenhang mit dem Herzlauf in Baldramsdorf gemacht. Heuer wollte er im Vorfeld etwas Besonderes machen“, erklärt Tina Roßmann vom Verein „Herz4Kids“, die Crosby bei der Organisation seiner Tour unterstützt und selbst eine Runde mitgehen will.

Das Plakat zu Crosbys Charity-Tour © Kk/privat

Jeder kann mitgehen

Begleiten kann ihn übrigens jeder ein Stück. Zu beachten ist, dass es keine organisierte Strecke gibt, jeder ist eigenverantwortlich für seine Verpflegung zuständig. Vom Start führt der Weg Richtung Döbriach, circa um 6.15 Uhr ist ein Stopp beim Laggerhof geplant, etwa um 9 die Ankunft im Blumenpark in Seeboden. Von dort geht es in die zweite Runde um den See, die um etwa 14.15 Uhr wieder im Blumenpark endet. Die dritte Runde geht in entgegengesetzter Richtung zuerst zum Laggerhof, über Döbriach und Millstatt wieder nach Seeboden.

Um 21 Uhr will Crosby mit seiner Tour am Marktplatz in Seeboden enden. Ein gewaltiges Programm, wenn man bedenkt, dass Crosby kein Spitzensportler ist, sondern selbst von Fibromyalgie, einem chronischen Schmerzsyndrom, betroffen ist, was er auch auf Instagram thematisiert. Im Weitwandern erfahren ist er aber durch den Parish Walk, einem 137 Kilometer-Geh-Wettbewerb, auf seiner Heimatinsel.

Wer für die Aktion „Walk the Lake“ spenden möchte, kann dies online tun. Wer nach einer weiteren sportlichen Herausforderung sucht und damit helfen will, hat beim Kärntner Herzlauf am 27. Juni in Baldramsdorf Gelegenheit.