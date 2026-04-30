Gelbe Wolken wehen durch die Luft, frisch gewaschene Autos sind schnell wieder gelb gesprenkelt, Gartenmöbel klebrig, Pölster verstaubt und in der Ostbucht des Wörthersees könnte man eine Algenplage vermuten. „Schwefelregen, nennt man das, weil der gelbe Blütenstaub am Wasser optisch an das chemische Element erinnert“, erklärt Helmut Zwander, Leiter des Pollenwarndienstes in Kärnten.

Gelbe Wolken aus Blütenstaub der Fichten treiben von den Nockbergen in Richtung Feldkirchen. © Leserreporter Rudolf Fritzer

Kärnten erlebt gerade ein sogenanntes Fichtenmastjahr, ein Phänomen, das man früher alle elf Jahre beobachten konnte. „Mittlerweile sehen wir es etwa alle drei Jahre. Zur Häufung gibt es viele Theorien. Die für mich plausibelste ist, dass sich die Fichte an Hitze und Trockenheit anpassen will. Je öfter sie mehr Pollen produziert, je wahrscheinlicher wird eine genetische Anpassung an die klimatischen Veränderungen“, sagt Zwander. Es sei im Grunde eine Stressreaktion der Pflanze. „Erlebt sie ein besonders heißes und trockenes Jahr, dann investiert sie für das nächste Jahr alles an Energie in die Fortpflanzung.“

Keine Allergene

Blütenstaub in der Ostbucht des Wörthersees © KLZ / Maunela Kalser

2025 wurden Kärntens Fichten offenbar bis in die Wurzelspitzen schockiert, denn es sind Unmengen an Blütenstaub, die heuer freigesetzt werden: „Wir messen in der Luft bis zu 6000 Pollen pro Kubikmeter. Letztes Jahr um diese Zeit waren es gerade einmal 7 bis 8.“ Dass trotzdem keine Warnung an Allergiker ausgegeben wird, hat einen einfachen Grund, erklärt der Leiter des Pollenwarndienstes: „Fichtenpollen lösen keine Allergie aus.“

Helmut Zwander, Leiter des Pollenwarndienstes in Kärnten © Dieter Kulmer

Fichtenpollen würde es, im Gegensatz etwa zur Birke, Erle oder Gräsern, an den allergieauslösenden Eiweißmolekülen an der Außenwand fehlen: „Wenn man Irritationen verspürt, dann sind das keine allergischen Reaktionen, sondern mechanische Partikelreizungen der Augen und Schleimhäute.“

Zwander wendet aber ein, dass die außergewöhnlichen Mengen und die Größe der Pollen für viele durchaus lästig sein können. „Die im Vergleich zu vielen anderen Pflanzen sehr großen Pollen lösen Reizungen aus, ähnlich einem Sandkorn. Eingeatmet oder im Auge versucht der Körper sich dann durch vermehrte Sekretion gegen die Pollen zu wehren und die Fremdkörper loszuwerden.“

Haare öfter waschen

Der Experte empfiehlt deshalb momentan das Lüften auf die Abend- und Nachtstunden zu verlegen, die Kleidung vermehrt zu wechseln und sich öfter die Haare zu waschen. „Der Fichtenpollen hat auch eine gewisse elektrostatische Anziehungskraft und bleibt deshalb gerne vermehrt in Haaren und im Fell von Hunden und Katzen haften.“

Zumindest sei aber der Höhepunkt der Pollenausschüttung bereits erreicht, versichert Zwander: „Einige Fichten in schattigen und höheren Lagen haben ihre Pollen noch nicht abgegeben, aber die Mengen werden täglich weniger“. In einigen Tagen, „maximal zehn“, sagt Zwander, werde die Lage besser, bevor sich Allergiker gegen die nächsten Übeltäter, die Gräser wappnen werden müssen.