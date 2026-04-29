Von Lifestyle- und Geschenkartikeln über Haushaltswaren, Kosmetik und Accessoires bis hin zu Spielzeug, Gadgets und Snacks: Das Angebot der chinesischen Kette „Yoyoso“ ist breit – und sehr beliebt. Nach vier Filialen im Raum Wien ist man nun erstmals in Graz vertreten: Am heutigen Mittwoch hat die Kette eine Filiale im Grazer Murpark eröffnet. Mit kostenlosen Goodiebags und Rabatten für Followerinnen und Follower auf Instagram hat man für einen großen Ansturm am Eröffnungstag gesorgt. „Mit Yoyoso gewinnen wir eine Marke für den Murpark, die perfekt zum Lifestyle unserer Besucherinnen und Besucher passt und unser Angebot um einen internationalen Trend-Retailer ergänzt“, betont Center-Managerin Carina Weyringer.

Das Yoyoso-Team feiert die Eröffnung im Murpark in Graz © Foto Fischer

Im Citypark freut man sich über die Neueröffnung von Juwelier Simon, der bis jetzt zwei Mal vertreten war. Die beiden bisherigen Standorte – „Glanzstücke“ im Erdgeschoß und „Juwelier Simon“ im Obergeschoß – wurden zusammengeführt und erstrahlen nun als ein gemeinsames, modernes Geschäft auf einer neuen, prominenten Fläche mit mehr als 100 Quadratmetern. Zur Eröffnung begrüßte Eigentümer Claus Dieter Simon gemeinsam mit seinem Sohn sowie dem gesamten Team zahlreiche Stammkundinnen und Wegbegleiter, um diesen besonderen Meilenstein zu feiern – das Geschäft ist schon seit 1994 fixer Bestandteil des Einkaufszentrums. Auch seitens des Centers wird die Neupositionierung als großer Gewinn gesehen: „Ein gelungenes Design, mehr Auswahl und gebündelte Schmuckkompetenz an einem Ort – das ist ein echter Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden“, betont Richard Oswald, Citypark-Center-Manager.

Herr Simon jun., Herr Simon sen., Elke Veronik (Citypark-Marketing) sowie zwei Mitarbeiterinnen (v. l. n. r.) freuen sich über die Eröffnung von Juwelier Simon auf der neuen, attraktiven Fläche im Citypark © Juwelier Simon/Christine Tropper

Auf prominente Gäste kann man sich auch freuen: Im Murpark folgt auf den Auftritt von ESC-Sänger Cosmó bald Arabella Kiesbauer. Sie kommt am 8. Mai (14 bis 18 Uhr, vor McDonald‘s) mit Wolfgang Pauritsch, bekannt aus zahlreichen TV-Formaten wie „Bares für Rares“, gemeinsam bewerten die beiden die Raritäten, die Besucherinnen und Besucher mitbringen. Die beiden stehen natürlich auch für Autogramme und Selfies zur Verfügung. Passend dazu wird es am 8. und 9. Mai auch einen kleinen Raritäten- & Antiquitäten-Markt in der Mall geben.

Und im Center West ist am 9. Mai Skirennstar Nici Schmidhofer zu Gast. An ihrem Stand „SN Sports by Nici Schmidhofer“ können Gäste unter anderem die REG-Matte testen – im Rahmen des vierten „West Fest“ im Center West. Ab 9 Uhr gibt es einen abwechslungsreichen Programm-Mix aus regionalen Marktständen, heimischem Handwerk, Kulinarik und Livemusik, ehe ab 18 Uhr die Afterparty rund um das Sägewerk West startet. Schmidhofer wird auch gemeinsam mit Chrissi Neubauer Musik machen. „Bereits zum vierten Mal feiern wir mit vielen kreativen, talentierten und motivierten Menschen aus unserer Nachbarschaft und natürlich darüber hinaus ein buntes und lustiges Fest. Wir freuen uns auf einen Tag voller guter Laune und unvergesslicher Feelgood-Momente“, so Center-West-Manager Martin Wittigayer.