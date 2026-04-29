Rund 120.000 Euro Schulden hat der Angeklagte, der aus diesem Grunde auch Privatkonkurs angemeldet hat. Der Mann, der 14 Mal vorbestraft ist – neun davon einschlägig – kann jedoch nicht nachvollziehen, warum er an diesem Tag auf der Anklagebank des Bezirksgerichts Fürstenfeld sitzt. Ihm wird vorgeworfen, ein falsches Vermögensverzeichnis abgegeben und damit Gläubiger geschädigt zu haben. „Es geht um die Lebensversicherungen für meine Töchter und den Bausparer für meine Enkelin. Wo hätte ich das denn eintragen müssen?“, fragt der Angeklagte aufgelöst. „Das Formular ist verzwickt, man kennt sich nicht aus, deswegen bin ich mir auch keiner Schuld bewusst.“

An dieser Stelle wird der zuständige Rechtspfleger vom Bezirksgericht Fürstenfeld in den Saal gebeten. Er hat den Mann angezeigt. Zuerst will die Richterin wissen, ob er beim Ausfüllen geholfen habe. „Ich schicke das Formular meistens mit, wir füllen es aber auch gemeinsam aus. Wie es hier war, weiß ich allerdings nicht mehr“, so der Rechtspfleger, der für die Verhandlung von der Amtsverschwiegenheit entbunden wurde.

Ob er denn den Eindruck hatte, dass der Angeklagte den Überblick über alles hatte? „Da bin ich mir nicht sicher“, so der Rechtspfleger. „Im Protokoll steht allerdings eindeutig, dass er keinen Überblick über sein Vermögen hatte und es nicht ausfüllen konnte“, liest die Richterin nun aus dem Akt vor. Daher habe man ja auch einen Insolvenzverwalter bestellt.

„Einfach ist das nicht auszufüllen“

Dem Zeugen wird auf einem Bildschirm das entsprechende – sieben Seiten lange – Dokument eingeblendet. Wo man denn den Bausparer sowie die Lebensversicherungen bei dem Formular eintragen hätte müssen, erkundigt sich die Richterin. „In diesem Fall wäre das unter anderem auf Seite 5 unter ‚andere Vermögensrechte‘ gewesen“, erklärt der Beamte – nach einer kurzen Bedenkzeit. „Nichts für ungut“, so die Richterin. „Aber ich habe mir das Formular selbst sehr lange angeschaut, einfach ist das nicht auszufüllen.“

Das Verfahren endet für den Angeklagten mit einem Freispruch. „Für Laien ist das schwer zu erfassen und nachdem Sie vorher schon den Überblick verloren haben, konnte man keinen Vorsatz feststellen. Sie haben ja außerdem selbst beim Rechtspfleger noch angegeben keinen Überblick mehr zu haben“, erklärt die Richterin dem erleichterten Angeklagten.