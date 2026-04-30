Die Erleichterung ist ihnen ins Gesicht geschrieben: Ein Jahr lang kämpften die Eltern des kleinen Jakob darum, dass ihr Sohn, der an Typ-1-Diabetes leidet, im Kindergarten eine 1:1-Betreuung bekommt (die Kleine Zeitung hat als erste berichtet). Nun halten Stephanie und Bernd Höflechner die 33-seitige Entscheidung des steirischen Landesverwaltungsgerichts in Händen – und diese gibt ihnen vollumfänglich Recht: Ab 1. Mai steht Jakob nun eine eigene Betreuungsperson im Kindergarten zu. Für den Buben bedeutet das: Er kann, wie all seine Freunde, den Kindergarten in Seiersberg besuchen, kann mit ihnen jausnen, toben und im Garten spielen.

Damit werde das Steiermärkische Behindertengesetz so interpretiert, wie es auch gedacht war, unterstreicht Mama Stephanie, die selbst Juristin ist: „Das Gesetz soll Teilnahme ermöglichen, nicht Kinder mit einer chronischen Erkrankung wie Diabetes vom Kindergarten ausschließen.“ Doch die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung wies den Antrag der Familie auf 1:1-Betreuung im Kindergarten im Juli 2025 ab, mit der Begründung: Diabetes sei eine chronische Erkrankung, der Krankheitsverlauf sei „noch beeinflussbar“ und daher keine Behinderung im Sinne des Gesetzes.

Ein Jahr Kampf hat sich gelohnt: Jakob bekommt die 1:1-Betreuung © Klz / Stefan Pajman

Gericht: „Verpönte Ungleichbehandlung“

Das Verwaltungsgericht jedoch bewertete die Sachlage diametral anders: Wörtlich heißt es in dessen Erkenntnis, dass die Rechtsansicht der Behörde zu einer „verpönten Ungleichbehandlung von an Typ-1-Diabetes erkrankten Kindern“ führen würde. Das Gericht stellt außerdem fest, dass es sich bei Jakobs Erkrankung um eine Behinderung handelt und ihm die 1:1-Betreuung demnach im Ausmaß von 30 Wochenstunden zu gewähren ist. „Die Vernunft hat gesiegt“, kommentiert Papa Bernd Höflechner.

Jakob braucht Überwachung rund um die Uhr

Dazu muss man wissen, was die Erkrankung Diabetes für den Alltag der Familie bedeutet: Da Jakobs Körper den Zucker, den er über die Nahrung zu sich nimmt, selbst nicht verwerten kann, trägt er immer eine Insulinpumpe am Körper. Über einen Sensor am Oberarm wird auch ständig sein Zuckerspiegel gemessen. Über eine App wird Jakobs Blutzuckerspiegel überwacht: Ist der Blutzucker zu hoch oder zu niedrig – beides kann lebensbedrohlich werden. Jede Mahlzeit, jeder kleine Snack, jedes Stück Apfel oder Schokolade, das Jakob isst, muss von den Eltern in die notwendige Dosis Insulin umgerechnet werden. „Jede Aufregung, jede körperliche Anstrengung kann zu einer Entgleisung führen“, erklärt Papa Bernd.

Zuhause überwachen die Eltern diese Werte rund um die Uhr – doch im Kindergarten braucht Jakob eine Assistenzperson, die diese lebenswichtige Aufgabe übernimmt. „Es ist den Kindergartenpädagoginnen nicht zuzumuten, dass sie neben den anderen 23 Kindern ständig auf Jakobs Werte achten“, sagt Bernd Höflechner. Daher bedeutet der Gerichtsentscheid nicht nur für die Familie Höflechner eine große Erleichterung, sondern auch für den Kindergarten.

40 weitere Familien in der Steiermark

Aber nicht nur das: Auch für die 40 weiteren steirischen Kinder im Kindergartenalter, die ebenfalls von Typ-1-Diabetes betroffen sind, wurde damit ein richtungsweisendes Urteil geschaffen: „Darauf können sich nun alle anderen Familien beziehen, die eine 1:1-Betreuung für den Kindergarten beantragen“, betont Stephanie Weyringer-Höflechner. Besonders absurd war für die Eltern ja: Während Kinder mit Typ-1-Diabetes in der Steiermark ein Recht auf Schulassistenz haben, gibt es für den Kindergarten keine solche Regelung.

Jakobs Eltern haben im letzten Jahr rund 100 Seiten an Schriftsätzen und Entgegnungen verfasst sowie drei Gutachten von Fachärzten mit diesem Spezialgebiet eingebracht; insgesamt sind der Familie Kosten von tausenden Euro entstanden. „Wir hätten auch sagen können: Wir machen es halt anders – die Omas schauen auf Jakob, wir bezahlen mit dem Geld eine private Betreuung“, sagt Papa Bernd. „Aber das wollten wir nicht, weil es diese grundlegende Ungerechtigkeit nicht lösen würde.“

Für Jakob, der ein großer Fan der Polizei ist, zählt unterdessen nur eines: in den Kindergarten gehen können, so wie alle anderen auch.

Weiter keine Finanzierung für Diabetes-Schulung

Die Familie Weyringer-Höflechner hat einen Sieg vor Gericht für Jakob und viele weitere Kinder mit Diabetes davongetragen – und sie hoffen damit auch, einem steirischen Vorzeigeprojekt für Kinder mit Typ-1-Diabetes zu helfen. Im Rahmen von „Diab-Kids“ kommen diplomierte Kinderkrankenpflegerinnen mit Spezialausbildung zur Diabetesberaterin zu den betroffenen Familien nach Hause. Damit schließt „Diab-Kids“ die Lücke zwischen der Ersteinschulung im Krankenhaus und dem Alltag zuhause. Aber die Betreuung geht noch weiter, die mobilen Beraterinnen gehen auch in Schulen und Kindergärten, um das Netz um ein Kind mit Diabetes Typ 1 stark und sicher zu machen. Doch nun steht das Projekt ohne gesicherte Finanzierung da.

Die Projektverantwortlichen Elke Fröhlich-Reiterer von der LKH-Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Graz, und Elisabeth Renner, Geschäftsführerin von MOKI Steiermark, sagen: „Wir hängen weiterhin in der Luft.“ Bernd Höflechner betont: „Kindergarten-Kindern steht nun die 1:1-Betreuung zu. Dafür braucht es Fachpersonal, dass diese Assistenten schult. Und dafür braucht es die Experten von Diab-Kids!“