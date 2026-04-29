Forstunfall Mittwochnachmittag in Oberkärnten: Ein 26 Jahre alter Mann, sein 58 Jahre alter Vater und ein weiterer 58 Jahre alter Mann waren in Großkirchheim in einer Seehöhe von rund 1600 Metern mit Holzbringungsarbeiten beschäftigt. Dabei befand sich der 26-Jährige etwa 20 Meter unterhalb eines Forstweges in sehr steilem Gelände. Als er dort einen vier Meter langen Fichtenbaumstamm mittels Kette fixieren wollte, wurde er von diesem überrollt und erlitt mehrere schwere Verletzungen.

Von Mutter abgeholt

Der junge Mann konnte sich noch selbst zurück hinauf zum Forstweg schleppen. Dort wurde er von seiner zwischenzeitlich verständigten Mutter mit dem Pkw abgeholt und nach Hause gebracht. Der Rettungshubschrauber C7 brachte den Mann schließlich nach notärztlicher Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Lienz.