Kurz vor der starken Teuerung bei Heizöl gab es auch eine Diskussion um Preistreiberei in der heimischen Pelletwirtschaft. Der regionale Rohstoff überzeugt immer mehr Haushalte als Energiequelle für den eigenen Heizbedarf.

18.000 neu installierte Pelletheizungen geben der Biomasse einen Schub. Um die Nachfrage zu bedienen, gab es aus den österreichweit 55 Produktionsanlagen mehr als zwei Millionen Tonnen Holzpellets.

Entlang der Wertschöpfungskette hängen 65.000 Arbeitsplätze an diesem Wirtschaftszweig, der sich regional jüngst in Osttirol zeigte. In Assling baute Theurl ein neues Pelletwerk und beliefert damit auch den Kärntner Raum.

Europaweit führend

Österreich stärkt seine Position als eines der führenden Pelletländer Europas. „Für Österreich ist Biomasse, und damit auch Pellets, ein entscheidender Hebel, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden, die Klimaziele zu erreichen und wirtschaftliche Wertschöpfung in Österreich zu generieren“, heißt es von der Branchenvertretung Propellets Austria in einer Aussendung.

Forstwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) bestätigt den Stellenwert: „Heimische Biomasse ist das Fundament unserer Wärmeversorgung und ein wichtiger Beitrag für unsere Energiesouveränität.“

Während Öl und Gas über tausende Kilometer und oft durch politisch instabile Regionen importiert werden müssen, punkte der Holzpelletmarkt durch kurze Wege. Propellets-Chefin Doris Stiksl betont: „Weil wir den Brennstoff im eigenen Land produzieren, sichern wir Arbeitsplätze und machen uns unabhängig von globalen Krisen.“ Das gebe Kunden Investitionssicherheit.