Zu einem Verkehrsunfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Takern II Dienstagmittag nach Zöbing (Gemeinde St. Margrethen an der Raab) alarmiert. Eine 36-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark war mit ihrem Pkw von Kleinzöbing kommend Richtung Zöbing Ort unterwegs.

In einer Kurve kam sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Traktor zusammen. Dieser wurde von einem 72-Jährigen aus dem Bezirk Weiz gelenkt. Der Pkw kippte um und blieb auf der Seite liegen.

Die 36-Jährige konnte selbst aus dem Auto klettern. Die Feuerwehrleute aus Takern II und St. Margrethen an der Raab sicherten die Unfallstelle ab und bauten einen Brandschutz auf. Die Pkw-Lenkerin und der Traktorlenker erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht.