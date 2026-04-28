Kurz nach 21 Uhr konnte man eine Einigung verkünden. Als Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Montagabend vor die Kameras traten, stand vor allem eine Zahl im Fokus. Wie viele Milliarden Euro will die schwarz-rot-pinke Bundesregierung in ihrem geplanten Doppelbudget einsparen? 2,5 Milliarden Euro wären nötig gewesen, um den Sanierungspfad einzuhalten, geworden ist es ein Volumen von mehr als fünf Milliarden Euro. Man will sich immerhin auch etwas leisten können.

Details müssen die Ressorts in den kommenden Wochen mit dem Finanzministerium klären, zumindest grob wurde allerdings bereits skizziert, wo gespart werden soll. Schlechte Nachrichten gibt es für Pensionistinnen und Pensionisten: Deren Bezüge dürften auch 2027 und 2028 nicht vollständig an die Inflation angepasst werden, wobei wohl eine soziale Staffelung ausgearbeitet wird. 550 Millionen Euro will die Regierung über zwei Jahre gerechnet einsparen.

Unternehmen zahlen und profitieren

Einschnitte stehen auch den öffentlich Bediensteten bevor, wenngleich die entsprechende Einigung mit der Gewerkschaft schon vor Monaten passierte – vor dem Iran-Krieg, der die Inflation wohl wieder in die Höhe treiben wird. 2027 und 2028 werden die Gehälter um sozial gestaffelte Fixbeträge erhöht, im Schnitt ergibt das ein Plus von zwei Mal ein Prozent.

Mehr als zwei Milliarden Euro sollen Unternehmen beitragen, umgekehrt sollen sie aber auch von der teuersten geplanten „Offensivmaßnahme“ profitieren. Geplant ist, dass die Körperschaftssteuer ab einem Gewinn von einer Million Euro von 23 auf 24 Prozent steigt, was dem Budget jährlich 300 Millionen Euro bringen soll. Denselben Beitrag soll auch die Bankenabgabe leisten, die ursprünglich 2027 auslaufen sollte. Im Gegenzug soll ab 2028 der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (Flaf) von derzeit 3,7 Prozent um einen Prozentpunkt gesenkt werden. Kosten dürfte das zwei Milliarden Euro pro Jahr.

Änderungen bei der Arbeitslosenversicherung

Mehr zahlen sollen künftig jedenfalls Arbeitnehmer. Konkret plant die Regierung ein Ende der Homeoffice-Pausche, kommen soll außerdem ein fixer Beitrag zur Arbeitslosenversicherung, unabhängig vom Einkommen. Bisher musste bis zu einem monatlichen Einkommen von 2225 Euro brutto gar keine Versicherungsbeiträge geleistet werden, die vollen 2,95 Prozent wurden erst ab einem Einkommen von 2630 Euro fällig. Die Sozialversicherungen sollen außerdem von einer Anhebung der Höchstbemessungsgrundlage um 200 Euro profitieren.

Mit dem anderswo lukrierten Geld will sich die Koalition abgesehen von der Lohnnebenkostensenkung etwa Investitionsanreize für Unternehmen, die Wiedereinführung der Agrardiesel-Vergütung sowie Maßnahmen im Bereich Arbeitsmarkt, Pflege und Elementarpädagogik leisten. So sollen etwa die Voraussetzungen für ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr geschaffen werden.