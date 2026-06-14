Bei einer Matinee zu „Hello, Dolly!“ hat Stadttheater-Intendant Aron Stiehl heuer die Möglichkeit genutzt, um ein Thema anzusprechen, das ihm schon länger auf dem Herzen lag. In seinem Haus war die Empörung nicht nur bei den dunkelhäutigen Sängerinnen und Sängern oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern groß, als man mitbekommen hat, dass in einem Traditionsgeschäft in Klagenfurt Schokolade mit Nüssen unter dem Namen „Negerbrot“ verkauft wird. Erst nur im Online-Shop und mittlerweile auch wieder im Regal gemeinsam mit einem Infoblatt, auf dem die Beweggründe erklärt werden.

Schlechtes Licht auf Kärnten

„Ich finde es traurig, dass so etwas in Kärnten noch passiert. Das wirft ein schreckliches Licht auf dieses schöne Bundesland. Ich finde es zutiefst befremdlich, dass das Unternehmen einen Kulturkampf mit einem rassistischen Begriff führt, anstatt über die Geschichte nachzudenken“, sagte Stiehl damals auf der Bühne. Der Intendant war zuvor immer wieder als Kunde im Geschäft am Alten Platz zu Gast. Damit sei es jetzt vorbei. Ein letztes Aufeinandertreffen mit dem Betreiber hat konsenslos geendet. Sogar ein Pfarrer wurde von Stiehl hinzugezogen, um die Situation vielleicht noch im Guten zu lösen. Vergeblich.

Auf einem Infoblatt gibt das Unternehmen eine Erklärung ab © Cik

Jüngst hat Stiehl Post von einem Anwalt bekommen, mit der Aufforderung eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. „Das werden wir natürlich nicht tun“, hält sein Anwalt Michael Pilz fest. Im Gegenzug hat man der Gegenseite vorgeschlagen, die Nussschokolade einfach umzubenennen. „Herr Stiehl hat eine zulässige Kritik geäußert. Diese kann auch scharf ausgeübt werden, wenn sie auf einem wahren Tatsachensubstrat beruht. Und wir reden hier von einem eindeutig rassistisch konnotierten Begriff aus Zeiten der Sklavenhaltung“, sagt Pilz, der sich auch darüber wundert, dass dieses Wort in Kärnten scheinbar bedenkenlos hingenommen wird.

Zuvor gab es das Produkt im Online-Shop. Ein „Bestseller“, heißt es © Screenshot

Kritik ist ausgeblieben

Von der Hand zu weisen ist das nicht. Weder vonseiten der Politik, Wirtschaft, Stadtmarketing oder Tourismus hat es seit den Berichten im vergangenen Dezember – auch von deutschen Medien - Äußerungen dazu gegeben. Ein Umstand, der auch Stiehl irritiert. „So etwas bekommt man ja auch im Ausland mit. Und dann heißt es wieder: ‚Typisch Kärnten‘. Nur weil jemand einen Begriff verwenden möchte, der andere Menschen beleidigt. Das kann doch niemand wollen“, sagt Stiehl. Die Erklärung des Unternehmens, dass man ja auch noch Kaiserschmarren sagt, ohne der in Österreich verbotenen Monarchie zu huldigen, richte sich mit etwas Geschichtskenntnis von selbst.

Stiehl wird die Unterlassungsaufforderung nicht unterzeichnen © Bauer/STK

Der Unternehmer wollte sich auf Nachfrage der Kleinen Zeitung nicht zu dieser Auseinandersetzung äußern. Nicht ausgeschlossen, dass der Fall also tatsächlich auch vor Gericht landet.