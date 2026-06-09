Bruchschokolade ist mittlerweile der gängigste Begriff für jenes Produkt, das über viele Generationen hinweg „Negerbrot“ genannt wurde. Manche sagen auch Erdnussbrot zur beliebten Schokolade mit Nüssen. In der Weihnachtszeit des Vorjahres gab es bereits Diskussionen rund um die Bezeichnung im Online-Shop des Klagenfurter Traditionsunternehmens Zehrer. Auch das deutsche Nachrichtenportal NTV berichtete. User und Leser diskutierten.

Vom Unternehmen hieß es damals, dass man die Schokolade intern Erdnussbrot nenne und das auch so fakturiere. Viele Kunden würden das Produkt aber eben unter „Negerbrot“ kennen und danach fragen. „Ganze Generationen kennen es als Negerbrot und verbinden damit Kindheitserinnerungen. Das ist nicht abwertend gemeint“, wurde auf Nachfrage erklärt.

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Eine Namensänderung ist für das Unternehmen nicht in Frage gekommen. Ganz im Gegenteil: Mittlerweile gibt es die Schokolade unter dieser Bezeichnung auch wieder im Geschäft am Alten Platz, berichten Kunden. Versehen wurde das Angebot mit einem Informationsschreiben. „So wie der Verkauf von Kaiserschmarrn keine Huldigung der in Österreich verbotenen Staatsform der Monarchie ist, dient der Name Negerbrot Schokolade nur zur Bezeichnung einer traditionellen Süßwarenspezialität und soll in keiner Weise eine Herabwürdigung, Beleidigung oder Diskriminierung von Personen mit dunkler Hautfarbe sein“, wird den Kunden erklärt.

In der Sprachwissenschaft gilt das Wort „Neger“ als eindeutig rassistisch konnotiert. Die Bezeichnung geht zurück in die Zeiten von Kolonialisierung und Versklavung.