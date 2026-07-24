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Vilja Schiretz
Innenpolitik
Grazerin in Wien, erst bei der Wiener Zeitung, seit 2023 bei der Kleinen Zeitung. Berichtet über Innenpolitik und besonders gerne aus U-Ausschüssen.
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Warum die Wehrdienstreform am Zivildienst scheitern könnte
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Stratege, Sprachrohr, Kettenhund: Die Rolle der Generalsekretäre
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Simon Rosner
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Politischer Zeugnistag: Wir haben die österreichische Bundesregierung benotet
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Ende der Zweidrittelmehrheiten im Energiebereich
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Budget, Pickerl, KI-Unterricht: Sitzungsmarathon im Parlament
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Mehr ausländische als inländische Neuzugänge zu Österreichs Unis
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Mehr Spielraum beim Personal: Was sich für Schulen ändern soll
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Stärkung statt Abschaffung der Bildungsdirektionen
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Vilja Schiretz
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Klimagesetz: „Konstruktive“ Gespräche, aber noch kein Durchbruch
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„Weg vom Anschein, dass es sich manche richten können“
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Bundesstaatsanwälte brauchen zehn Jahre Berufserfahrung
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Vilja Schiretz
Meinung
U-Ausschuss: Die Puzzleteile passen nicht zusammen
Kommentar
Vilja Schiretz
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