Schulpersonal aus einer Hand – das sei ein zentrales Ziel der Reformpartnerschaft gewesen. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) zeigt sich am Donnerstag zufrieden mit den Ergebnissen im Bildungsbereich, die die Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden hervorgebracht haben. „Bildungsföderalismus bringt viele Unklarheiten, wir haben viel geradegezogen, klarer gemacht, einfacher gemacht“, sagt der Minister bei einem Pressetermin.

Geeinigt haben sich die Gebietskörperschaften darauf, dass die Personalzuständigkeit an den Schulen künftig einheitlich bei den unter Türkis-Blau geschaffenen Bildungsdirektionen liegt. Dabei handelt es sich um Mischbehörden, die gleichzeitig dem Bildungsministerium und dem zuständigen Landesrat unterstellt sind. Es werde hier künftig keine gemischten Finanzierungen, keine 15a-Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern mehr geben, kündigt Wiederkehr am Donnerstag an. Der „Bundesstrang“ innerhalb der Bildungsdirektion wird künftig für das Personal an Bundesschulen wie der AHS zuständig sein, der „Landesstrang“ für die Beschäftigten an Pflichtschulen, also vor allem Volks- und Mittelschulen.

Von einer Abschaffung der Bildungsdirektionen, wie sie Anfang des Jahres die beiden ÖVP-Landeshauptmänner Anton Mattle (Tirol) und Markus Wallner (Vorarlberg) in einem Positionspapier vorgeschlagen hatten, ist jedenfalls keine Rede mehr. Man habe verschiedene Optionen erwogen, sagt Wiederkehr. „Aber irgendwen braucht es für die Schulaufsicht und die dienstrechtliche Verankerung.“

Direktionen sollen mehr Spielraum bei Personal bekommen

Künftig soll das gesamte Personal in Kategorien eingeteilt werden, umfasst sind dabei nicht nur Lehrkräfte, sondern etwa auch Administrativpersonal, Schulsozialarbeiterinnen und -psychologen oder Schulassistenzen. Die Personalkategorien sollen nach einem Punktesystem mit einem bestimmten Wert hinterlegt werden. Statt eines starren Stellenplans soll jede Schule eine Gesamtpunktezahl erhalten, innerhalb derer sie flexibler Personal auswählen kann. Ein Direktor oder eine Direktorin könnte demnach beispielsweise auswählen, ob eine zusätzliche Lehrkraft angestellt wird, um im Mathematikunterricht zu unterstützen, oder ob Problemen an einem Standort besser mit einem Schulsozialarbeiter begegnet werden kann. Aktuell haben die unterschiedlichen Berufsgruppen unterschiedliche Dienstgeber: Für Schulpsychologen ist etwa meist der Bund zuständig, Freizeitpädagogen sind oft über Vereine angestellt.

Letztere sollen durch die neue Funktion des „Unterstützungspädagogen“ aufgewertet werden. Diese sollen mehr Aufgaben im Schulalltag übernehmen, längerfristig ist dafür auch eine eigene Ausbildung vorgesehen. Indem das Freizeitpersonal künftig über den Bund und nicht wie bisher von Ländern und Gemeinden gestellt und finanziert wird, erhofft sich die Regierung mehr Tempo beim Ausbau von Ganztagsschulen. Die Entscheidung, wo ganztägige Formen entstehen, verbleibt aber bei den Ländern.

Reform „sinnvoll“, aber „ungelegtes Ei“

Vorerst zurückhaltend reagiert die Lehrergewerkschaft auf die Pläne. Personal aus einer Hand sei „sinnvoll, keine Frage“, sagt Georg Stockinger von der AHS-Gewerkschaft, doch für eine tatsächliche Bewertung seien noch zu wenige Details bekannt. Noch sei die Reform ein „ungelegtes Ei“, sagt auch Thomas Bulant von der Pflichtschullehrergewerkschaft. Sollte die Personalorganisation aber tatsächlich wie angekündigt umgesetzt werden, „dann erwarten wir eine Ausweitung der Autonomie der Direktoren und eine bessere dienstrechtliche Absicherung der verschiedenen Berufsgruppen“.

Bis wann all das umgesetzt sein soll, ist allerdings unklar, die Regierungsparteien wollen sich vorerst auf keinen Zeitplan festlegen, ein Beschluss soll allerdings noch heuer erfolgen. Für die Kompetenzverschiebungen ist im Nationalrat jedenfalls eine Zweidrittelmehrheit nötig.