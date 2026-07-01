Nach 13-stündigen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden auf Grundzüge einer Staatsreform geeinigt. Verständigungen gibt es in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Energie und Verwaltung. Details sollen bis Jahresende in Gesetze gegossen werden. Im Bildungsbereich sind bundesweit einheitliche Standards für die Elementarpädagogik geplant, die Bildungsdirektionen sollen gestärkt und die Schulautonomie ausgebaut werden.

Im Gesundheitswesen ist eine zentralere Planung vorgesehen, Fachärztezentren sollen aus einer Hand finanziert und Wartezeiten verkürzt werden. Zudem sollen Primärversorgungseinheiten bis 2040 stark ausgebaut und Wahlärzte bei Bedarf zur Behandlung von Kassenpatienten verpflichtet werden. Im Energiebereich soll die Zwei-Drittel-Erfordernis bei Gesetzesänderungen fallen. Auch beim Jugendschutz ist eine Kompetenzbereinigung geplant.

„Löst endlich diese Bildungsdirektionen auf“

Begeisterungsstürme ob der angedachten Maßnahmen bleiben im Forum der Kleinen Zeitung aus. Dass die schon Einigung auf „einheitliche Standards“ für die österreichischen Grundschulen als Erfolg verkauft werde, sage viel über die Reformpartnerschaft aus, ist „Morpheus17“ überzeugt. Außerdem werde es im Energiebereich „noch lange dauern, bis die Länder etwas unterschreiben“, so die Meinung des Users.

Zur Ankündigung, mehr Schulautonomie schaffen zu wollen, hat „df2cAg45“ folgendes anzumerken: „Dass ich nicht lache. Löst endlich diese Bildungsdirektionen auf. Viel zu wenig Geld kommt in der Schule an. Das meiste bleibt in der aufgeblähten Verwaltung.“

Neuerungen im Gesundheitssystem steht „Audi28“ aufgrund persönlicher Erfahrungen positiv gegenüber, da aufgrund bürokratischer Hürden unter anderem „Geld für Doppeluntersuchungen verschwendet“ werde. Doch: „So lange z. B. ein ÖGK-Spital nicht einmal auf die Röntgenbilder oder CT-Befunde ohne Freischaltung zugreifen kann, glaub ich an gar nix.“

Kritik an der Art der Präsentation kommt indes von „wolff02“: „Da hätten sie genauso gut ein Werbeplakat aufhängen können. Was soll eine Pressekonferenz, bei der keine Fragen gestellt werden dürfen?“ Als angemessene Reaktion darauf empfiehlt „wolff02“ Medienvertretern, das Thema lediglich mit einer Kurzmeldung abzuhandeln: „Regierung hat sich auf mögliche Vorhaben für ihre Herbstarbeit geeinigt.“

„Es ist Zeit, alte Zöpfe abzuschneiden“

Mehr Mut in Sachen Staatsreform wünscht sich nicht nur „pescador“: „Eine echte Reform wäre die Abschaffung der Landesregierungen und die Gemeindezusammenlegungen massiv voranzutreiben.“ Auch „Zeitgenosse“ zeigt sich überzeugt: „Es ist Zeit, alte Zöpfe abzuschneiden. Ein zentralisiertes und gestrafftes Österreich wäre moderner, schneller und vor allem wesentlich günstiger für die Steuerzahler.“

Konkret würde dies bedeuten, dass die Bundesregierung einheitliche Gesetze schafft, die „für alle Österreicherinnen und Österreicher gleichermaßen gelten“. Des Weiteren spricht sich „Zeitgenosse“ für eine Stärkung der Bezirke aus: „Die Landesregierungen werden komplett abgeschafft. Stattdessen übernehmen die bestehenden Bezirksverwaltungen (Bezirkshauptmannschaften) als direkte Außenstellen des Bundes die administrative Arbeit vor Ort.“ Auf diese Weise wäre „Bürgernähe ohne politischen Überbau“ garantiert.

Sinnvoll, weil kostensparend, seien, so der User, auch rigorose Gemeindezusammenlegungen. Worauf „Reiskocherfahrer“ schelmisch anmerkt: „Viel Glück, wo sogar viele die Rückkehr zum BA- oder RA-Kennzeichen fordern und sich ihrer Identität beraubt fühlen, wenn das Blechtaferl an der BrumBrum-Kiste nicht wie gewohnt aussieht.“