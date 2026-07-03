Als Christoph und Susanne Glintschnig zum ersten Mal mit ihren Töchtern Johanna (6) und Valentina (2) durch ihr neues Haus gingen, lagen auf den Böden teilweise drei Schichten Teppich und das Holz war morsch. Man blickte einem riesigen Projekt ins Auge: Ein 150 Jahre altes, ehemaliges Angestelltenhaus in Knappenberg soll renoviert und das künftige Zuhause der jungen Familie werden.

Im Mai 2025 startete man mit dem weitreichenden Umbau, über ein Jahr später merkt man dem Ehepaar den Stress der vergangenen Monate nicht im Geringsten an. Im Gegenteil: Man wird von der Familie mit einem Strahlen empfangen – wohl auch, weil man langsam, aber sicher in die Zielgerade des Vorhabens einbiegt.

Etwa 150 Jahre hat das Haus auf dem Buckel, oben hat das Gebäude 80 Quadratmeter, unten etwa 55. © Gert Köstinger

Das „Gutshaus in klein“

Begonnen hat die Geschichte bei einer Freundschaft zwischen Christoph Glintschnigs Mutter und der vormaligen Besitzerin. „Sie war eine Freundin der Familie, hatte aber keine Nachkommen. Das Haus war ihr Schmuckstück und sie wollte es in guten Händen wissen“, erzählt er. So wurde ihm das Anwesen im Jahr 2023 überschrieben.

Die Entscheidung, das Haus zukunftsfit zu machen, sei dann recht zügig gefallen. „Wenn man sich erweitern möchte, ist man gleich entschlossen – vor allem mit zwei Kindern“, sagt Susanne Glintschnig mit einem Lächeln. „Mir hätte ein Gutshaus immer gut gefallen, aber das ist finanziell nicht ganz stemmbar. So ist es ein Gutshaus in klein“, ergänzt ihr Ehemann scherzhaft.

Baustelle zu Fuß erreichbar

Zu Beginn sei Christoph mit einem lockeren Ansatz in das Vorhaben eingetaucht. „Ich bin das Thema angegangen und habe mir gesagt, ob es jetzt zwei oder drei Jahre bis zur Fertigstellung dauert, ist auch schon ‚wurscht‘“, erzählt der bei einem Großkonzern tätige Verkaufsberater. „Da hat mir die Damenwelt aber einen Strich durch die Rechnung gemacht“, fügt er schmunzelnd an. Nun möchte die Familie bis zum Schulstart im September einziehen. Man befinde sich gut im Zeitplan.

Dafür muss man allerdings auch beinahe jeden Tag auf der Baustelle sein. Es hilft, dass man bereits seit einigen Jahren in Knappenberg wohnt. „Wir gehen fünf Minuten zu Fuß her“, betont Christoph. „Das ist ein großer Vorteil, weil man sich die Fahrzeit spart.“

Das Licht am Ende des Tunnels

Das Ehepaar erledigt alle Aufgaben, die in Eigenregie möglich sind, selbst. „Mit Unterstützung von Freunden und Familie, aber das meiste machen wir selbst“, betonen die beiden. „Es gibt jedoch natürlich Arbeiten, zum Beispiel beim Kamin, dafür braucht man Fachkräfte.“ 20 bis 30 Stunden pro Woche wird am großen Traum gewerkelt. 100 Stunden alleine seien in das Schleifen der Böden geflossen. Alles geschieht mit dem Hintergedanken, den Charme des geschichtsträchtigen Gebäudes zu erhalten.

Aktuell sieht man das Licht am Ende des Tunnels. „Das Entkernen, die Elektro- und Wasserinstallationen sind erledigt, die Böden und Wände sind saniert“, freuen sich die beiden. Die Küche soll demnächst eingerichtet werden, Kleinigkeiten sind noch auszumalen. „Auch das Kinderzimmer von Johanna ist fast fertig, darauf freut sie sich schon sehr“, sagt die stolze Mama lächelnd. Wie viel man in das künftige Heim investiert, möchte man nicht verraten, aber: „Durch die Eigenarbeit haben wir uns wirklich viel erspart.“

Vorfreude ist riesig

Aus Knappenberg wegzuziehen, war für die junge Familie nie ein Thema. Die Chance mit dem Haus habe sich zum perfekten Zeitpunkt ergeben. „Wir haben hier alles, was wir brauchen“, betont Christoph. „Es ist toll hier, man ist in der Natur und die Leute sind unglaublich nett. Hier können unsere Töchter schön aufwachsen.“

Auch die Frage, worauf man sich mit diesem Großprojekt eingelassen hat, habe sich das Paar nie gestellt. „Es hat nie derart gravierende Rückschläge gegeben, dass man gar nicht mehr weiter wusste.“ Man freue sich einfach riesig auf die erste Nacht im neuen Haus. Wobei – so ganz richtig ist das nicht: „Wir haben schon einmal hier in einem Zelt übernachtet“, erzählen die beiden Kinder mit einem Lächeln.