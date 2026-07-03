Mit dem Ende dieses Schuljahres verabschiedet sich Herta Eisner nach 33 Dienstjahren in den Ruhestand. Eisner betreute die Schulkantine im Bundesschulzentrum in St. Veit und kümmerte sich um das Wohl von tausenden Schülerinnen und Schülern.

„Über viele Jahre hinweg war Frau Eisner eine verlässliche Mitarbeiterin unserer Schulkantine und damit ein fixer Bestandteil des Schulalltags an der HLW St. Veit International und am Gymnasium St. Veit. Bereits frühmorgens um 6 Uhr begann ihr Arbeitstag, an dem sie täglich frische Jausen zubereitete und für die kulinarische Versorgung von Schülern und Lehrern sorgte“, heißt es seitens der HLW.

Video (c) BG/BRG St. Veit

Viele Generationen von Schülern sind ihr im Laufe der Jahre begegnet, und ihre langjährige Präsenz machte sie zu einer bekannten und prägenden Figur in der Schule. „Mit großem Pflichtbewusstsein und Beständigkeit erfüllte sie ihre Aufgaben über Jahrzehnte hinweg und trug damit wesentlich zum reibungslosen Ablauf im Schulbetrieb bei. Sie hat durch ihre langjährige Tätigkeit und ihr Engagement einen wichtigen Beitrag für unsere Schulgemeinschaft geleistet“, ehrt sie die Schule.

Die Schulgemeinschaft hat sich von Eisner bereits verabschiedet. Mit tosendem Applaus beendete sie ihren Arbeitstag und verließ winkend das Schulhaus. Der Beitrag erhielt bereits 500 Likes auf Instagram.

„Wir danken Frau Herta Eisner für ihre jahrzehntelange Arbeit und ihren Einsatz und wünschen ihr für ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute, Gesundheit und dass alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen“, wünschen ihr die Direktionen des Bundesrealgymnasium und der HLW St. Veit.