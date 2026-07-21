Daniela Grössing

Redakteurin, Regionalredaktion Kärnten

2011 habe ich noch während meines Studiums bei der Kleinen Zeitung begonnen und habe seither in vielen Regionalteams mitarbeiten dürfen, darunter die Redaktionen in Wolfsberg, Völkermarkt und Klagenfurt. Ich habe in Klagenfurt und ein Jahr in Southampton (UK) Medien- und Kommunikationswissenschaft bzw. Anglistik studiert, habe das Journalisten-Kolleg in Salzburg und die Akademie für angewandte Fotografie in Graz absolviert. Geboren bin ich 1987, wohne in Klagenfurt und bin stolze Mutter eines Sohnes und einer Tochter.