Der Kunstverein „frei.raum13“ in Klagenfurt lädt zu „Open Art Days“ am Freitag und Samstag in ihr Atelier in die Richard-Wagner-Straße 13 in Klagenfurt. Fünf Künstler und ein leidenschaftlicher Zeitschriftensammler lassen dort ihre Kreativität sprechen. Eine Künstlerin, Daniela Ölweiner, hat sich auf die Arbeit mit getrockneten Blumen spezialisiert. „Jeder Mensch trägt eine innere Blume mit sich. Mir ist es wichtig, dass ich die Persönlichkeit, die Charaktereigenschaften eines Menschen darstelle. Durch den Einsatz von Blumen in den Bildern, erhalten diese eine besondere Kraft und Tiefe“, sagt Ölweiner (29), die aus dem Metnitztal stammt. „Jeder Mensch ist perfekt, so wie er ist. Ich möchte zeigen, wie sehr ein Mensch blüht“, sagt Ölweiner, die sich selbst mit einem Vergissmeinnicht darstellen würde.

Eine künstlerische Erinnerung an eine Reise nach Sri Lanka © Markus Traussnig

Gemälde, Schmuck und Brautsträuße

Die Blumen finden sich in all ihren Werken wieder, seien es Öl-Gemälde, Aktzeichnungen, Aquarelle und auch Schmuck, den sie herstellt. Beliebt ist auch die künstlerische Aufbereitung von Brautsträußen, aus denen Ölweiner ein für die Ewigkeit bestehendes Gemälde zaubert. Die junge Künstlerin ist eng mit der Natur verbunden. Auf der Suche nach Inspiration darf die selbst hergestellte Blumenpresse nicht fehlen, die nimmt sie überallhin mit. Das Faszinierende an ihren Bildern ist auch, dass diese sich mit der Zeit leicht verändern. „Die Blumen verlieren mit der Zeit etwas Farbe. Das widerspiegelt unsere Vergänglichkeit, genau wie die Menschen, die später einmal graue Haare bekommen. Die Bilder altern also mit, verlieren aber dadurch nicht ihre Schönheit, sondern werden nur interessanter in ihrer Struktur“, sagt sie.

Seit fünf Jahren ist Ölweiner freischaffende Künstlerin. Die Freiheit war für sie schon immer von großer Bedeutung. Sie ist ausgebildete Kindergartenpädagogin, nach zwei Jahren als Au-pair in Amerika, arbeitete sie in Frankreich mit einem Künstler an der Erstellung von einzigartigen Puppenhäusern zusammen. Außerdem war sie als Entwicklungshelferin in einem Waisenheim in Afrika tätig. „Auch hier habe ich mich kreativ mit den Kindern beschäftigt“, erzählt sie. Die Kunst und auch die Arbeit mit Kindern zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. So hat sie gerade mit den Kindern des Klagenfurter Kindergartens „Du & Ich“ Werke erstellt, diese werden kommende Woche in einer Vernissage präsentiert.

Die Künstlerin stellt ihre Werke und ihren Schmuck auch beim Hafenzwitschern am 28. bis 31. Mai am Lendhafen aus. Ihre nächste große Ausstellung findet in der Stadtbücherei St. Veit zwischen Juli und Oktober statt.