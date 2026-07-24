Andreas Kanatschnig

Redakteur Kultur- und Medienressort

Ich bin gebürtiger Kärntner, aufgewachsen in St. Veit, lebe mit meiner Familie seit vielen Jahren in Klagenfurt. Ich arbeite seit dem Jahr 1999 bei der Kleinen Zeitung, bin studierter Medien- und Kommunikationswissenschaftler und habe die journalistische Arbeit in vielen verschiedenen Ressorts gelernt. Aktuell bin ich Kultur- und Medienredakteur und beschäftige mich viel mit Musik, Comics und Graphic Novels. Eine große Leidenschaft von mir ist der Alpinismus, dem ich mich immer wieder journalistisch widme - ob in Interviews mit Extremalpinisten oder ob es der immer wieder kontrovers diskutierte Tourismus auf den 8000ern dieser Welt ist.