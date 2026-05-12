Kennen Sie Alfons, den Viertel-vor-Zwölften? Er ist der König von Lummerland aus Michael Endes Jim-Knopf-Geschichte. Trotzdem wurde er in Klagenfurt, der Stadt mit dem Zwölftelbudget noch nie gesichtet.

Und da die Stadt sich budgetär prekär verhält, greift jetzt der Verein zur Anregung des dramatischen Appetits (kurz Vada) ein: War es im Vorjahr ein Hallenbad im Jugendstil-Pavillon, ist es heuer die Stelle einer Stadtkünstlerin. Vada hat die Stelle ausgeschrieben und hat auch schon eine Künstlerin gefunden: Veronique Homann wird am 18. Mai um 17 Uhr den Pavillon beziehen und von 19. bis 22. Mai zwischen 10 und 18 Uhr ihrem Tagwerk nachgehen.

Die Stadtkünstlerin ist gerne behilflich

Felix Strasser und Yulia Izmaylova kündigen an, dass die Stadtkünstlerin beim „Aufsetzen eines Liebesbriefes, beim Verfassen einer Beschwerde“ und ähnlichen Dingen gerne behilflich ist. Die Stelle ist auch bezahlt: 600 Euro bekommt die Stadtkünstlerin, finanziert von Vada und dem Jahr der Literatur/ Leto literature 2026. Die Stadt lässt es sich aber nicht nehmen, Homann zu begrüßen: Stadtrat Franz Petritz und Kulturamtsleiter Alexander Gerdanovits werden vor Ort sein.