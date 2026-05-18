Die freiwillige Feuerwehr würde von der Berufsfeuerwehr zu Einsätzen teils gar nicht mehr alarmiert werden. Selbst wenn der Ort des Geschehens in der unmittelbaren Nachbarschaft liege. Das erzählte der neue Bezirksfeuerwehrkommandant von Klagenfurt, Franz Socher, im Interview mit der Kleinen Zeitung. Und er legte noch nach: Er und seine Kameraden würden sich vom Chef der Berufsfeuerwehr, Herbert Schifferl, ausgenützt fühlen. Die Räumlichkeiten der Berufsfeuerwehr seien für sie tabu. Personen, die früher noch täglich zusammen Kaffee getrunken haben, grüßen sich heute nicht einmal mehr.

Das Interview zeugt von einem völlig zerrütteten Verhältnis zwischen den ehrenamtlichen und hauptberuflichen Feuerwehrleuten. Bürgermeister Christian Scheider (FSP) erklärt auf Nachfrage, dass bereits ein Gespräch zwischen den zerstrittenen Lagern anberaumt worden sei. Auch der Landesfeuerwehrverband sei mittlerweile involviert und werde dabei ein Konzept präsentieren, wie das System in Klagenfurt verbessert werden kann. „Es muss wieder Ruhe einkehren“, fordert Scheider – der sich auch mit politischer Kritik konfrontiert sieht.

„Überall wird gestritten“

Für Ines Domenig, stellvertretende Klubobfrau der SPÖ Klagenfurt, handelt es sich nämlich um mehr als nur ein interner Streit zweier Einsatzorganisationen. „Er ist ein Symptom eines viel tiefer liegenden Problems, fehlender Führung durch den seit über 20 Jahren zuständigen Feuerwehrreferenten Scheider, und reiht sich ein in eine ganze Serie von Auseinandersetzungen, die wir in dieser Stadt erleben. Überall wird gestritten – in Abteilungen, zwischen Organisationen, im Rathaus selbst“, sagt Domenig. In sicherheitsrelevanten Bereichen seien Ruhe, Sachlichkeit und lösungsorientiertes Handeln essenziell. „Was wir derzeit bekommen, sind aber Ego-Reaktionen und Ablenkungsmanöver.“

Auch der Leserschaft der Kleinen Zeitung fehlt das Verständnis für den Konflikt. „Es ist eine Schande, dass bei den Feuerwehren so agiert wird. Es ist eigentlich egal, ob Berufsfeuerwehr oder Freiwillige Feuerwehr, es kann nur gut funktionieren, wenn man vereint an einen Einsatz herangeht. Da hat die Platzhirsch-Mentalität nichts verloren“, schreibt beispielsweise MCW61 im Forum. Es gibt aber auch Kritik an Socher und seinen Aussagen im Interview. „So wie dieser Herr agiert, wird es schwierig beziehungsweise unmöglich sein die Brücken zur Berufsfeuerwehr wieder aufzubauen. Sich ständig alles öffentlich über die Medien auszurichten ist schlichtweg der falsche Weg“, findet Wwwwww. Unterdessen findet Harry Willis, dass „die freiwilligen Feuerwehren Leistungs- und Kulturträger sind. Generell sollten sie immer mit alarmiert werden. Beim Einsatz ist zusammenzuarbeiten. Einfache Spielregeln sollten das eigentlich ermöglichen. Dazu bräuchte es aber im Rathaus Führungsstärke“.