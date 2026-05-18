Sekunden der Todesangst müssen 130 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder eines Flugzeugs in Kroatien durchlebt haben. Am Samstag kam am Flughafen in Split eine Passagiermaschine der Croatian Airlines, ein Airbus A220-300, von der Start- und Landebahn ab.

Die Maschine setzte zum Abflug in Richtung Flughafen Frankfurt in Deutschland an. Während des Beschleunigungsvorgangs, kurz bevor es seine Startgeschwindigkeit erreicht hatte, geriet das Flugzeug plötzlich mit hoher Geschwindigkeit auf die Grasfläche. Dort schlitterte der Airbus weiter über das Gras und kollidierte mit Landebahnmarkierungen und Beleuchtungen, bevor er zum Stillstand kam.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Passagiere und Besatzungsmitglieder konnten das Flugzeug bereits kurz nach dem Vorfall verlassen. Der Airbus wurde durch die Kollisionen beschädigt.

Video aus Maschine

Auf der Social-Media-Plattform X ist am Montag ein Video eines Passagiers aufgetaucht, das die bangen Sekunden im Flugzeug zeigt. Man sieht, dass das Flugzeug in der Beschleunigungsphase plötzlich von der Startbahn abkommt. Das Innere der Maschine wird stark durchgerüttelt und man hört einen Passagier auf Deutsch immer wieder „mein Gott, mein Gott!“ rufen. Im Hintergrund sind auch Angstschreie und weinende Kinder zu hören.

Untersuchung

Unmittelbar nach dem Vorfall nahmen Behörden die Untersuchungen auf. Die Ursache, ob ein technisches Gebrechen oder menschliches Versagen für den Unfall verantwortlich war, ist allerdings noch nicht bekannt. „Die Untersuchung vor Ort ist abgeschlossen, die eigentliche Untersuchung hat aber erst begonnen. Nun folgen die technische Analyse und die Auswertung verschiedener Daten. Bekannt ist, dass das Flugzeug beim Start nach links abgedriftet ist. Die Ursache ist uns noch unbekannt“, sagte Danko Petrin, der leitende Ermittler für Flugunfälle. Croatia Airlines hat noch keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben.