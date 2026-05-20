Im Zuge der Nationalratsdebatte über die Asylreform der Regierung forderten mehrere Abgeordnete der FPÖ einen „Pakt für Remigration“ oder gebrauchten den umstrittenen Begriff in ähnlichen Forderungen. Das Präsidium des Nationalrats ging unterschiedlich damit um.

Während sich Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) zunächst weigerte, für die Verwendung des Begriffs einen Ordnungsruf zu erteilen, tat dies die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) später unter ihrer Vorsitzführung aber sehr wohl. Dazwischen hatte der Zweite Präsident Peter Haubner den Vorsitz, der auf eine Klärung in der nächsten Präsidiale drängte.

Kein Ordnungruf von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) © APA / Roland Schlager

Rosenkranz begründete sein Vorgehen damit, dass es zwar auch eine rechtsextremistische Konnotation des Begriffs gebe, vom Wortkern sei er das jedoch nicht. Um das zu verstehen, reiche es, das Wort ins Deutsche zu übersetzen, empfahl er. Es sei ein Grenzbereich, doch wenn der Begriff nicht rechtsextremistisch gemeint sei – „wovon ich ausgehe“ – gebe es keinen Ordnungsruf.

In der weiteren Debatte zum EU-Asylpakt fiel der Begriff noch weitere Male. Als Haubner den Vorsitz übernahm, kündigte der ÖVP-Politiker an, den Umgang mit dem Begriff in der nächsten Präsidiale besprechen zu wollen. Doch die Debatte dauerte bis in den Nachmittag hinein, als dann Bures die Sitzung leitete. Diese erteilte der freiheitlichen Abgeordneten Susanne Fürst (FPÖ), nachdem diese erneut „Remigration“ forderte, sehr wohl einen Ordnungsruf.

Peter Haubner (ÖVP) will die Präsidiale damit befassen © APA / Georg Hochmuth

Bures begründete dies mit dem aktuellen Verfassungsschutzbericht. Dort wird Remigration als „völkisch-nationalistischer Begriff“ bezeichnet, mit dem gemeint sei, „dass Asylwerberinnen und Asylwerber, Fremde und nicht assimilierte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zwangsweise außer Landes gebracht werden sollen“.

Erläutert wird im Verfassungsschutzbericht, dass „Remigration“ Anfang 2024 „durch die Enthüllung eines Mediums über ein konspiratives Treffen in Deutschland erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt“ geworden sei. An diesem Treffen hatte auch Martin Sellner der rechtsextremen Identitären teilgenommen. „Es zeichnet sich ab, dass die Neue Rechte beabsichtigt, diese Wortschöpfung nicht nur in das Parteiprogramm rechter Parteien zu bringen, sondern europaweit zu verbreiten“, heißt es im Verfassungsschutzbericht.