Beginnen wir mit Unstrittigem: Jahr für Jahr werden mehr Daten über Österreichs Internetnetze übertragen. Steigerungsraten von 15 Prozent sind mehr Norm als Seltenheit, die Anforderungen an die Infrastruktur im Land wachsen. Während Österreich in Sachen Mobilfunk und 5G-Abdeckung europaweit sehr gut dasteht, hinkt das Land beim Festnetz, bei der Glasfaser-Ausrollung, seit geraumer Zeit hinterher. Als „Laggard“, Nachzügler, bezeichnet Österreich in Sachen Glasfaser etwa der Unternehmensberater Kearney in einem ausführlichen Bericht.

Aktuelle Zahlen des „FTTH Council Europe“ unterstreichen derlei Analysen schnell. Einerseits liegt Österreich bei der Glasfaserabdeckung im Hintertreffen, andererseits blickt das Land europaweit gar auf die niedrigste „Take-up-Rate“. Nur 22,8 Prozent der an ein Glasfasernetz angedockten Haushalte sind mit Stand September 2025 auch tatsächlich aktive Glasfaser-Kunden.

Zum Vergleich: Spanien blickt auf eine Rate von 93,3 Prozent, Frankreich weist 89,4 Prozent aus – und im EU-Schnitt, inklusive Großbritannien, liegt der Wert immer noch bei 54,9 Prozent. Setzt man die Glasfaserkunden ins Verhältnis zu sämtlichen Haushalten im Land, liegt Österreich mit einer „Penetrations-Rate“ von 13,2 Prozent vor Belgien auf dem vorletzten Platz.

Magenta-CEO Thomas Kicker, Thomas Arnoldner (A1-Gruppe) und Drei-Chef Rudolf Schrefl © Digitaloffensive Österreich

Wie diese Zahlen zu erklären sind? Führende Manager der drei größten Telekomunternehmen im Land – Thomas Arnoldner (A1-Gruppe), Thomas Kicker (Magenta) und Rudolf Schrefl (Drei) – haben in einem konzertierten Pressegespräch einen Übeltäter ausgemacht. Mit Verweis auf eine Erhebung der Boston Consulting Group sprechen die Telekom-Bosse von den „im EU-Vergleich zweithöchsten Ausbaukosten“. Nur Schweden liege in dieser Statistik noch knapp vor Österreich.

Koste ein Haushaltsanschluss in Italien, Spanien oder Kroatien rund 300 Euro, liege der Wert in Österreich „mindestens fünffach“ so hoch. Zugleich würden „langwierige, vielfach nicht digitalisierte Genehmigungsverfahren den dringend notwendigen Ausbau um bis zu 24 Monate bremsen“.

Neues TKG sorgt für Ärger

Besonders stoßen sich die Industrievertreter in diesem Kontext an einem – nicht öffentlichen – Entwurf des neuen Telekommunikationsgesetzes (TKG). Wobei: Eigentlich sorgen von politischer Seite versprochene Änderungen für Aufregung, die sich jetzt nicht im Entwurf wiederfinden. Dieser würde „jegliche Anforderung an eine dringend notwendige Kostensenkung ignorieren“ und schade dem Investitionsstandort „massiv“.

Würde die Novelle so umgesetzt, seien laut A1, Magenta und Drei gar anstehende Milliarden-Investitionen in die Netze „massiv gefährdet“. Die aktuelle „Rechtsunsicherheit“ könnte den Infrastruktur-Ausbau um „zwei bis drei Jahre verzögern“.

OFAA: „Österreich holt auf“

Jetzt aber zurück zu den Glasfaser-Zahlen. Anders interpretiert man Facetten der jüngsten Statistiken bei „Open Fiber Austria (OFAA)“, einem Verein, der sich für ein offenes, flächendeckendes Netz im Land einsetzt. „Österreich holt beim Ausbau von Glasfasernetzen auf“, heißt es dort.

So sei die prinzipielle Verfügbarkeit von Glasfasernetzen binnen zwei Jahren von 49,7 auf 58 Prozent aller Haushalte gestiegen. Sprich: 2,4 Millionen Haushalte gelten im Land als „glasfaserfähig“, können also mit geringem technischen Zusatzaufwand angeschlossen werden. Im Vergleich mit Deutschland liege man diesbezüglich „um zwei Prozentpunkte vorne“, lässt die OFAA wissen. Zudem konnte im ländlichen Raum – also in Gegenden, auf welche die rund zwei Milliarden Euro Bundesfördermittel abzielen – die Zahl der Glasfaseranschlüsse deutlich überproportional gesteigert werden.

In allzu bunte Farben will den Glasfaser-Standort Österreich aber auch der Verband nicht tauchen. Jedenfalls sei noch „viel Luft nach oben“. Nicht nur bei der tatsächlichen Nutzung, sondern auch bei der Verfügbarkeit. Diese liegt im EU-Schnitt immerhin bei 76,8 Prozent der Haushalte.