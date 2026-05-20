Im Jahr 2023 kaufte Daniel Jauernig aus dem Granitztal das letzte freie Grundstück im Gewerbepark Ruden. Auf einem Teil der rund 7000 Quadratmeter großen Fläche errichtete er eine 65 mal 14 Meter große Halle mit angeschlossenem Bürogebäude, die am 15. Mai offiziell eröffnet wurde. Neben Jauernig selbst, der mit seiner Installationstechnikfirma (Heizung, Sanitär und Montage von Photovoltaik-Anlagen) in das Gebäude eingezogen ist, haben sich drei weitere regionale Unternehmen bei ihm eingemietet: Auto Brunner, D3D (spezialisiert auf 3D-Druck) und Elektrotechnik Dietmar Konetschnig.

Raphael Rudolf, Andreas Logar und Georg Skofitsch (D3D, hinten, von links), Installateur und Vermieter Daniel Jauernig (Mitte), Dietmar Konetschnig und Michael Brunner (vorne, von links) © Simone Jäger

Ursprünglich war neben Jauernigs Installationsfirma ein Pelletslager in der Halle geplant, doch dieser Plan zerschlug sich und so kam es zur Vermietung. „Ich habe 1,7 Millionen Euro netto in den Bau investiert und das ohne Förderungen“, betont Jauernig. Er beschäftigt aktuell drei Mitarbeiter, die Schwerpunkte der Arbeit liegen auf der Rohinstallation von Einfamilienhäusern und Reparaturen. Auch bei der Abwicklung von Förderungen ist man behilflich.

Bürgermeister Rudolf Skorjanz überreichte Daniel Jauernig bei der Eröffnung die Hausnummer 7 © Simone Jäger

Größte 3D-Druckerfarm in Kärnten

Das Unternehmen D3D wurde 2023 von Andreas Logar aus Ruden, Raphael Rudolf aus Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom und Georg Skofitsch aus Bleiburg/Pliberk gegründet. „Wir haben uns aber schon vorher gekannt, da hat noch jeder für sich im eigenen Keller gearbeitet“, erklärt Skofitsch. Sie zeichnen Anlagen und produzieren Teile im 3D-Druckverfahren selbst. 53 solcher 3D-Drucker stehen dafür im Einsatz. „Das ist unseres Wissens derzeit die größte 3D-Druckerfarm in Kärnten. Wir fertigen zum Beispiel auch kleine Serien an Prototypen“, ergänzen die drei: „Ehe etwa eine Firma Teile im teuren Spritzgussverfahren herstellen lässt, lässt sie sich von uns Prototypen aus dem 3D-Drucker anfertigen, um sie zu testen.“ Geliefert wird in die ganze Welt, zu den Kunden zählen nicht nur Kärntner Industriefirmen, sondern etwa auch ein kanadischer Sportartikelhersteller.

Weiters im Gebäude eingemietet hat sich Auto Brunner. Das Unternehmen gründete der gebürtige Griffner Michael Brunner im Jahr 2017. „Durch den Umzug von Griffen nach Ruden habe ich jetzt mehr Platz und konnte auch eine Lackierbox anschaffen“, freut sich Brunner, der nun auch einen Mitarbeiter anstellen kann. Geboten wird „alles rund ums Auto“, wie Brunner betont.

Freifläche noch zu mieten

Der dritte Mieter ist Dietmar Konetschnig aus dem Granitztal. Sein Elektrotechnikunternehmen ist spezialisiert auf Mess- und Regeltechnik, Schaltschrankbau für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden, E-Installationsarbeiten, Photovoltaik-Installationen und Errichtung von Hochspannungsanlagen sowie den Verkauf von Haushaltsgeräten. „Wir sind im Sommer 2025 an unseren neuen Standort gezogen“, sagt Konetschnig. Auch die weiteren Mieter und Jauernig selbst arbeiten bereits seit dem Vorjahr im neuen Gebäude. In Zukunft ist es außerdem noch geplant, dass ein IT-Betrieb einzieht. „Wir haben noch Kapazitäten, 3000 Quadratmeter Freifläche können auch noch vermietet werden“, ergänzt Jauernig.

Zur offiziellen Eröffnung am vergangenen Freitag lud Jauernig Familie und Wegbegleiter ein. Rudens Bürgermeister Rudolf Skorjanz (SPÖ) nahm den Bieranstich vor und überreichte Jauernig feierlich die Hausnummer 7 für das neue Gebäude.