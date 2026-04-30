Am 1. Mai begeht der langjährige Pfarrer von Markt Griffen, Stift Griffen und Ruden, Johann Dersula, seinen 90. Geburtstag. Gefeiert wird das Jubiläum mit einer Festmesse um 10 Uhr in der Pfarrkirche Stift Griffen.

Dersula wurde 1936 in St. Peter im Rosental geboren, maturierte 1965 am Aufbaugymnasium in Horn (Niederösterreich) und studierte anschließend am Priesterseminar in Klagenfurt. 1970 empfing er die Priesterweihe. Nach seiner Kaplanszeit in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom von 1971 bis 1979 wirkte er ab 1979 bis zu seinem Ruhestand im September 2024 als Pfarrer in Stift Griffen sowie seit 1980 auch in Ruden und Markt Griffen. Von 1991 bis 2013 stand er zudem dem Dekanat Völkermarkt als Dechant vor.

Stift Griffen © Helmuth Weichselbraun

Für seine Verdienste wurde Dersula 1986 zum Bischöflichen Geistlichen Rat, 2000 zum Konsistorialrat und 2004 zum Päpstlichen Ehrenkaplan (Monsignore) ernannt.