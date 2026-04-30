Wäre der Putzihof in Schiefling nicht, würde alles vielleicht ganz anders aussehen. Seit 25 Jahren ist der Deutsche Andreas Füllborn mit seiner Familie Stammgast am Wörthersee. Die Region ist auch für seine Kinder und Eltern zum zweiten Zuhause geworden. Ein entscheidender Grund dafür, dass die Veranstaltungsreihe XS-Carnight hier stattfindet. Heuer in der Woche um Christi Himmelfahrt. Mit bis zu 25.000 Besuchern wird gerechnet.

Obwohl es erst in knapp zwei Wochen losgehen wird, befindet sich einer schon auf der Anreise. Jeffery Li legt wieder 12.000 Kilometer zurück, um mit seinem 35 Jahre alten VW Passat rechtzeitig in Kärnten anzukommen. Knappe vier Wochen ist er insgesamt unterwegs. „Bei seinem Visum für Russland mussten wir den dortigen Behörden erklären, dass er ein unverzichtbarer Teil unserer Veranstaltung ist, damit es auch ausgestellt wurde“, erzählt Füllborn. Danach geht es für Li über das Baltikum, Polen und Tschechien nach Österreich.

„Gold wert für die Region“

Insgesamt wurden heuer Tickets in 31 Länder verschickt. Sogar nach Neuseeland oder Argentinien. Die Autos werden teilweise in Containern nach Europa verschifft. „Es sind auch viele Influencer bei uns am Start, die Bilder von Klagenfurt und dem Wörthersee einem Millionenpublikum präsentieren. Das würde keine Werbekampagne schaffen. Für die Region ist das Gold wert“, sagt Füllborn. Aus Sicht des Tourismus sorgen die Autofans für Tausende vor allem in der Vorsaison dringend benötigte Nächtigungen.

Füllborn ist Veranstalter der XS-Carnight © Traussnig

„Nicht mit GTI vergleichbar“

Natürlich kennt der 49-Jährige die Vorbehalte, die vor allem noch vom GTI-Treffen lärmgeplagte Anrainer weiterhin haben. In den letzten Jahren habe sich dahingehend aber einiges verändert, wird versichert. „Was die Zeit vor Corona betrifft, verstehe ich die Kritik. Was wir jetzt machen, ist damit aber nicht mehr vergleichbar. Alle sind mehr sensibilisiert. Unser Motto lautet Respekt vor Land und Leuten“, sagt Füllborn. Das wird auf allen offiziellen Kanälen so kommuniziert. Es wird auch darauf hingewiesen, dass das ganze Treffen maximal eine Woche dauern sollte. Auch die Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten sowie dem Tourismusverband habe sich deutlich verändert, heißt es. Der schlechte Ruf aus GTI-Zeiten soll endgültig abgeschüttelt werden. Driften oder absichtliche Fehlzündungen will man bei XS-Carnight nicht haben. „Und wenn einige wenige Junge einmal über die Stränge schlagen, sollte man das auch verstehen. Jeder war einmal jung“, schickt Füllborn voraus. Über die offiziellen Veranstaltungen in der Klagenfurter Messe, am Neuen Platz oder auf Schloss Mageregg hinaus ist nichts geplant. Man will nicht wieder in Ungnade fallen.