In Schweden wird am Donnerstag der 80. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf gefeiert. Nach Angaben des Palastes werden dazu hochrangige Gäste in Stockholm erwartet. Geplant sind unter anderem ein Dankgottesdienst, ein Überflug von Luftwaffenmaschinen sowie ein Gala-Diner.

Carl XVI. Gustaf ist bereits seit 1973 Staatsoberhaupt, 1976 heiratete er die Deutsche Silvia Sommerlath. Am 13. Juni finden die Feierlichkeiten zu ihrer Goldenen Hochzeit statt.

Der König hat in Schweden nur eine repräsentative Rolle. Dennoch hat Carl XVI. Gustaf mit seinen Äußerungen wiederholt gesellschaftliche Debatten beeinflusst. Umfragen zufolge ist die Mehrheit der Schweden für den Erhalt der Monarchie. Viele können sich allerdings vorstellen, dass es besser wäre, wenn der König abdankte und Kronprinzessin Victoria auf den Thron käme.

Schwedische Royals geben Einblicke in Feierlichkeiten

Auf Instagram geben die Royals bereits vorab Einblicke in die Feierlichkeiten rund um den Geburtstag des Monarchen. Auch erste Geschenke wurden überreicht. Das Hofpersonal übergab dem Regentenpaar ein spezielles Kaffeeservice mit dem Monogram des Königs und der Königin.

Enkelin Estelle überreicht besonderes Geschenk

Auch Prinzessin Estelle (14) hat sich für ihren Opa etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die älteste Tochter von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel überrascht den König mit einem gemeinsamen Ausflug ins Herzogtum. Die Royals teilen Bilder von der Geschenkübergabe. Estelle lächelt in einem blauen Kleid und übergibt ihrem Opa eine selbstgestaltete Karte.

König Carl XVI. Gustaf hat mittlerweile neun Enkelkinder. Prinzessin Estelle und Bruder Prinz Oscar, Prinz Alexander, Prinz Gabriel, Prinz Julian, Prinzessin Ines, Prinzessin Leonore, Prinz Nicolas und Prinzessin Adrienne.