Alles begann während eines abendlichen Beisammenseins im Jahr 1986 zwischen Gastwirt Walter Neugebauer und Anton Leikam, dem ehemaligen Nationalratsabgeordneten und Vizepräsidenten des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV). Den beiden Löllingern kam eine Idee: „Wir wollten alle Löllinger, die ausgewandert sind, wieder in ihre alte Heimat einladen“, erzählt Neugebauer über die Anfänge des sogenannten „Internationalen Löllingertreffens“. Das Motto lautet damals wie heute: „Ein Dorf feiert Wiedersehen.“

1986 fand die erste Veranstaltung mit etwa 1100 Besucherinnen und Besuchern statt. Seitdem lädt man alle zehn Jahre zum großen Wiedersehen. Dementsprechend geht in diesem Sommer von 7. bis 9. August die bereits fünfte Auflage über die Bühne. „Man muss sich vorstellen, im 19. Jahrhundert hatten wir noch über 1000 Einwohner“, schildert der bekannte Gastwirt. „Heute sind wir nur noch 300.“ Die abgewanderten Personen hätten sich überall auf der Welt verstreut, bis nach Kanada oder Australien.

Von links: Otto Retzer, Walter Neugebauer und Sepp Krassnitzer alias „Robinson“ beim bislang letzten Löllingertreffen im Jahr 2016 © Wilfried Gebeneter

Bekannte Gesichter

Von Anfang an mit dabei war auch der bekannte Schauspieler Otto Retzer, der 1945 in Lölling geboren wurde. Er brachte auch die Prominenz mit in den kleinen Hüttenberger Ort. So kam einst sogar Udo Jürgens in den Genuss der Löllinger Gastfreundschaft. „Dass Otto Retzer seine Freunde mitbringt, wurde schon zur Tradition“, weiß Neugebauer.

Dabei hat die Ortschaft selbst neben Retzer einige bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht. „Sepp Krassnitzer, besser bekannt als ‚Robinson‘, wurde zwar in Straßburg geboren, ist dann aber in die Lölling gezogen“, erzählt der Gastronom. Auch er werde für das Treffen in die Heimat zurückkehren – und möglicherweise seinen bekannten Partner Hans Kreuzmayr alias „Waterloo“ mitbringen. „Ich habe ihn gefragt, ob das möglich wäre. Vielleicht klappt es ja“, sagt Neugebauer mit einem Lächeln.

Etwa 1100 Gäste kamen beim ersten Treffen in der Lölling zusammen © KK/Privat

Kaiserliche Verbindungen in die Lölling

Kaiserliches Blut fühlte sich im abgelegenen Örtchen ebenso wohl. Erzherzog Franz Ferdinand, der Thronfolger von Österreich-Ungarn, erwarb im Jahre 1886 das Schloss Lölling. „Er hat seine Ferien gerne hier in seinem Jagdschloss verbracht und hat dort zum Teil auch seine Lungenkrankheit ausgeheilt.“ Nach dem Attentat in Sarajevo 1914, bei dem Franz Ferdinand und seine Frau Sophie von Hohenberg ermordet wurden, ging das Schloss über an seine Nachkommen.

„Die Familie Hohenberg hat das Schloss schließlich Anfang der 1960er-Jahre verkauft, man blieb jedoch mit der Lölling verbunden und war auch bei unseren Treffen anwesend.“ Aus diesem Grund werde Neugebauer demnächst nach Niederösterreich ins Schloss Artstetten – dem Sitz der Familie – reisen, um eine persönliche Einladung zu übermitteln.

Neugebauer (Zweiter von links) neben Elisabeth von Hohenburg, sie war Prinzessin von Luxemburg, Nassau und Bourbon-Parma © KLZ / Andreas Hoi

Für die Organisation des Internationalen Löllingertreffens zeichnet ein Organisationskomitee verantwortlich, das sich aus Obmännern und -frauen der örtlichen Vereine zusammensetzt.