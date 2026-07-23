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Eva Kapeller
Redakteurin der Regionalredaktion Völkermarkt/Lavanttal
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Massive Steigerung von Kellereinbrüchen im Lavanttal
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Eva Kapeller
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Lavanttal: „Zusammenhalt aller Einsatzorganisationen fasziniert mich“
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Eva Kapeller
Chronik
Serie von E-Bike-Diebstählen geht in Wolfsberg weiter
von
Eva Kapeller
Medien & Unterhaltung
Dieses Kärntner Musikvideo geht online durch die Decke
von
Eva Kapeller
Leute & Stars
Der Traktor brachte dieses Brautpaar zum Hochzeitsessen
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Eva Kapeller
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Hier wird der Wald zum fünften Mal zur Theaterbühne
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Eva Kapeller
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„Während andere ihre Jugend genossen haben, habe ich geübt“
Interview
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Eva Kapeller
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„Man begleitet die Menschen in fast jeder Lebenssituation“
von
Eva Kapeller
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Sie kennen sich seit ihrer Kindheit, gefunkt hat es später
von
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So verläuft ein Vormittag am Bezirksgericht Bleiburg
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Eva Kapeller
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Ehemaliger Bezirkssekretär des Roten Kreuzes verstorben
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Eva Kapeller
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„Die Nachfrage nach Klimaanlagen ist heuer extrem“
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Eva Kapeller
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