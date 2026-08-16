Die gebürtige Voitsbergerin Nina Gruber (39) und der Lavanttaler Michael Rauth (39) feierten mit Musik und guter Laune ihre Hochzeit. Mit dabei: sechs Vierbeiner.

Als Nina Gruber (39) den Brautstrauß bei der Trauung einer Freundin fing, war die eigene Hochzeit mit ihrem Partner Michael Rauth (39) eine gemeinsame, beschlossene Sache. Für ein wenig Romantik sorgte der künftige Bräutigam dann doch, indem er bei Ninas Papa an ihrem Geburtstag um die Hand seiner Tochter anhielt.

Das Kennenlernen

Kennengelernt haben sich Nina und Michael 2022 in Velden. Nicht einmal ein Jahr später zog Nina, die ursprünglich aus Voitsberg stammt und lange Zeit bei ihrer Mutter in Villach verbrachte, mit ihrer jüngeren Tochter zu Michael ins Lavanttal. Zwei Kinder brachte sie mit in die Beziehung – und auch Tiere gehören bei den beiden ganz selbstverständlich zum Familienleben. „Michi hatte vorher weder Kinder noch Hund noch Frau – und dann gleich das volle Programm“, erzählt Nina lachend. Beruflich verbindet die beiden die Pharmaindustrie. Michael ist Area-Sales-Manager und betreut Apotheken in Österreichs Südosten, Nina arbeitet als Key-Account-Managerin im Bereich Onkologie.

© KK/Privat Auch im Standesamt durften die beiden Flat-Coated Retriever Anika und Guess nicht fehlen

Standesamtlich geheiratet wurde am 26. Juni 2026 in Wolfsberg – ein bewusst einprägsames Datum. „Wir wollten eines, das Michi nicht vergessen kann“, scherzt Nina. Danach folgte die Hochzeitsfeier mit 37 Gästen im engsten Kreis auf der Gießlhütte. Statt eines steifen Programms gab es gutes Essen, viel Musik, Tanz und jede Menge Spaß. Besonders in Erinnerung blieb Nina der Einzug im Standesamt: Tochter Diana und ihr Stiefvater spielten auf der Klarinette „Hier kommt die Braut“. Später sorgte ein DJ für Stimmung, während ihr Stiefvater mit dem Saxophon mitspielte. Den Hochzeitstanz legte das Paar unter freiem Himmel hin und auch Ninas 84-jährige Oma feierte und tanzte kräftig mit.

Man hat gemerkt, dass es allen gefallen hat – den Zwei- genauso wie den Vierbeinern. — Brautpaar

Was für das Brautpaar nicht fehlen durfte, waren die Hunde. Sechs Vierbeiner begleiteten die Hochzeitsgesellschaft von Anfang an, darunter die eigenen Flat-Coated Retriever Anika und Guess. „Man hat gemerkt, dass es allen gefallen hat – den Zwei- genauso wie den Vierbeinern.“ Überhaupt spielen Tiere eine große Rolle. Nina bezeichnet sich selbst als „Cowgirl“ und liebt ihre Haflinger, Michael dagegen begeistert alles, was einen Motor hat. Sein Audi RS3 wurde kurzerhand zum Brautauto.

© Reinhold Polsinger Gemeinsames Familienfoto im Wald

Das Schöne an ihrer Beziehung sei, dass beide ihre eigenen Leidenschaften haben und sich trotzdem für die Hobbys des anderen begeistern. Gemeinsam zieht es die Familie außerdem regelmäßig nach Italien. Vor rund einem Jahr erfüllte sich das Paar mit einer Wohnung in Monfalcone zwischen Grado und Triest den Traum vom zweiten Zuhause am Meer. Im September folgt die Hochzeitsreise: Gemeinsam mit den Hunden – wie soll es auch anders sein – geht es in die Toskana, wo Nina und Michael auf einem traditionellen Agriturismo wohnen und Land, Leute und Kulinarik genießen wollen.