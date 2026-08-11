Frist lief aus: Biertischdiebe in Kärnten werden angezeigt

Die FF Kühnsdorf vermisste nach ihrem Dämmerschoppen zwei Biertischgarnituren und einen Stehtisch. Bis 10. August hatten die Diebe für eine anonyme Rückgabe Zeit.

Die Hoffnung der Freiwilligen Feuerwehr Kühnsdorf, die nach dem Dämmerschoppen gestohlenen Biertischgarnituren sowie einen Stehtisch unkompliziert zurückzubekommen, hat sich nicht erfüllt. Die gesetzte Frist für eine anonyme Rückgabe ist am 10. August verstrichen – ohne Ergebnis.

„Leider hat sich niemand gemeldet. Wir haben nichts zurückbekommen“, sagt Feuerwehrkommandant Gregor Zikulnig. Dabei hatte die Feuerwehr ausdrücklich angeboten, die Gegenstände unbeobachtet neben oder hinter dem Feuerwehrhaus abzustellen. „Leider keine ehrlichen Diebe“, kommentiert Zikulnig enttäuscht, aber mit einem Lachen. Zumindest beim finanziellen Schaden zeichnet sich eine Lösung ab. Da die verschwundenen Garnituren und der Stehtisch für die Veranstaltung lediglich ausgeliehen waren, hätte die Feuerwehr grundsätzlich für den Verlust aufkommen müssen. „Wir haben mit dem Eventausstatter eine gemeinsame Lösung gefunden“, berichtet der Kommandant.

© KK/Privat Feuerwehrkommandant Gregor Zikulnig

Ganz ohne Konsequenzen soll der Diebstahl nun allerdings nicht bleiben. Nachdem die Möglichkeit zur anonymen Rückgabe ungenutzt verstrichen ist, will die Feuerwehr wie angekündigt den nächsten Schritt setzen. „Wir werden es jetzt zur Anzeige gegen unbekannt bringen“, kündigt Zikulnig an. Damit bleibt nach dem eigentlich erfolgreichen und gut besuchten Dämmerschoppen ein bitterer Beigeschmack. Statt einer unkomplizierten Rückgabe wird sich nun die Polizei vermutlich darum kümmern müssen.