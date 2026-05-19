Am Donnerstag stimmt der Nationalrat über die Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel ab. Konkret wird der Mehrwertsteuersatz unter anderem für Eier, Milch, Weizenmehl und Äpfel von zehn auf 4,9 Prozent gesenkt, was ab Jahresmitte einen günstigeren Preis zur Folge haben sollte. Die Kosten für die Maßnahme der Bundesregierung sollen bei rund 400 Millionen Euro im Jahr liegen. Die Gegenfinanzierung ist noch nicht im Trockenen. Unter anderem soll eine Paket-Abgabe helfen, die allerdings erst in Begutachtung ist – und auf massive und anhaltende Kritik aus weiten Teilen der Handelsbranche stößt.

Die Regierung verspricht sich durch die Mehrwertsteuersenkung eine dämpfende Wirkung auf die Inflationsrate, die zuletzt im April 3,3 Prozent betragen hat. „Man wird das leicht merken", sagt auch Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher am Dienstagabend in der ZiB2. Der gesamte Preisauftrieb lasse sich nicht kompensieren, aber einen leicht positiven Einfluss auf die Inflationsrate sollte es geben, so der Ökonom. In einem Land, so Kocher, in dem die Steuer- und Abgabenquote hoch sei, sind Steuersenkungen zu begrüßen.

Wird die Inflationsrate in den kommenden Monaten wieder vier Prozent erreichen? Das lasse sich nicht seriös sagen, so Kocher. Alles hänge nun davon ab, wie lange der Konflikt im Nahen und Mittleren Osten noch andauere und vor allem, wie lange die Straße von Hormuz und damit die Öllieferungen noch blockiert sind. Derzeit gehe man in den Prognosen von rund drei Prozent Jahresinflation aus, wenn das länger dauert, dann werde die Inflation höher ausfallen, sagt Kocher. Der Vergleich zum Jahr 2022, damals lag die April-Inflationsrate in Österreich bei über sieben Prozent und kletterte auf Monatsbasis dann sogar in den zweistelligen Bereich, zeige aber, „dass die Inflation jetzt bei weitem nicht so stark steigt", so Kocher.

Noch drei Wochen bis zur Zinssitzung

Und wie geht‘s mit den Zinsen weiter? Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), dem Kocher angehört, wird am 11. Juni darüber entscheiden. Eine Zinserhöhung gilt als nicht unwahrscheinlich, seit knapp einem Jahr verharrt der Einlagenzins in der Euro-Zone bei 2,0 Prozent. Aufgrund der steigenden Teuerungsraten wird mit einem Zinsschritt nach oben gerechnet. Auch Kocher hatte unlängst in einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) gemeint, dass die EZB bei ausbleibender Entspannung der Inflation wohl nicht um eine Zinserhöhung in nächster Zeit herumkommen werde.

In der ZiB2 verwies der Gouverneur darauf, dass es noch drei Wochen bis zur Zinssitzung sind, er betonte aber auch: „Wenn sich die Situation noch länger hinzieht, wird an Zinserhöhungen kein Weg vorbeiführen.“ Die EZB habe eine Aufgabe und die sei, in der mittleren Frist Preisstabilität herzustellen und diese sieht die Zentralbank bei zwei Prozent Inflationsrate gegeben.

Wie stark wird das der ohnehin abgeschlagenen Wirtschaft schaden? Es sei besser, „kurzfristig eine gewisse Problematik damit zu erzeugen, das ist klar, das schadet der Wirtschaft, aber langfristig damit bessere Aussichten zu haben", so Kocher.

„Insgesamt zu wenig Wachstumsdynamik“

Die Nationalbank wird ihre Konjunktur- und Inflationsprognose am 12. Juni in aktualisierter Form vorstellen. Eine Rezession sieht Kocher derzeit nicht, „im Moment sehen wir trotz allem eine relativ resiliente Wirtschaft im Euro-Raum und in Österreich“. Doch die Unsicherheit sei hoch, „es gibt insgesamt zu wenig Wachstumsdynamik“. Die zuletzt von der OeNB prognostizierten 0,5 Prozent Wachstum könnten dennoch „halten“, so Kocher. Doch auch hier gelte: Alles hänge davon ab, wie sich die Lage im Nahen Osten weiterentwickelt.

Die Regierung beneide er bei der aktuellen Budgetkonsolidierung nicht, „es ist leichter, wenn die Sonne scheint, das Dach zu reparieren“, so Kocher, der einst selbst Wirtschafts- und Arbeitsminister war.