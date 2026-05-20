Vor dem Beginn der Hauptreisezeit warnt der Mobilitätsclub ÖAMTC jetzt vor teuren Verkehrsstrafen in beliebten Urlaubsländern wie Italien, Slowenien und Kroatien. Viele Reisende würden die dort geltenden Vorschriften unterschätzen oder davon ausgehen, dass ähnliche Regeln wie in Österreich gelten. Laut ÖAMTC können jedoch bereits kleinere Verstöße empfindliche finanzielle Folgen haben. In manchen Fällen drohen sogar Fahrzeugbeschlagnahmungen oder rechtliche Konsequenzen.

„Es halten sich immer noch viele Irrtümer und Mythen rund um Verkehrsstrafen im Ausland“, sagt ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner. Sie appelliert an Urlauber, sich vor Reiseantritt unbedingt über die Vorschriften im Zielland zu informieren, denn: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“ Und man riskiert unangenehme Überraschungen im Urlaub oder sogar noch Jahre später.

Der Strafenkatalog

© Quelle: ÖAMTC

Italien

So geht etwa Italien besonders streng bei Alkoholverstößen vor. Wer dort mit mehr als 1,5 Promille am Steuer erwischt wird und zugleich Eigentümer des Fahrzeugs ist, muss damit rechnen, dass das Auto beschlagnahmt wird. Aber auch schon geringere Alkoholvergehen können teuer werden: Ab 0,5 Promille werden mindestens 545 Euro Strafe fällig. Noch drastischer fallen die Strafen bei schweren Geschwindigkeitsüberschreitungen aus. Für 20 km/h zu viel verlangt Italien mindestens 175 Euro, nachts erhöht sich die Strafe zusätzlich um ein Drittel. Auch das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung wird streng geahndet und kostet mindestens 250 Euro.

Slowenien

In Slowenien sollten Urlauberinnen und Urlauber vor allem auf Autobahnen besonders aufmerksam sein. Kontrollen von Tempolimits und der vorgeschriebenen Vignette gelten dort als streng. Wer ohne gültige oder korrekt angebrachte Vignette unterwegs ist, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen. Der ÖAMTC empfiehlt daher, die digitale oder klassische Vignette rechtzeitig vor Fahrtantritt zu überprüfen.

ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner © ÖAMTC/Wirl

Kroatien

In Kroatien sorgen laut dem Mobilitätsclub vor allem Parkverstöße immer wieder für Ärger. Viele Urlauber würden Parktickets nicht aufbewahren oder auf vermeintlich kostenlose Parkflächen vertrauen. Die Folge seien Zahlungsaufforderungen, die oft erst Jahre nach dem Urlaub eintreffen. ÖAMTC-Mitglieder würden regelmäßig Forderungen von rund 200 Euro erhalten, weil damals kein gültiges Ticket gelöst wurde. Die Juristin rät deshalb, Parkscheine zu fotografieren und Zahlungsbelege mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

Generell warnt der ÖAMTC davor, Strafzettel aus dem Ausland zu ignorieren. Offene Geldstrafen aus EU-Ländern können mittlerweile auch in Österreich eingetrieben werden. Zusätzlich drohen Probleme bei einer späteren Wiedereinreise in das jeweilige Urlaubsland. Wer eine Strafe rasch bezahlt, kann hingegen in vielen Ländern von Vergünstigungen profitieren. In Italien etwa reduziert sich der Betrag bei Bezahlung innerhalb von fünf Tagen um 30 Prozent. Der Mobilitätsclub empfiehlt allen Reisenden, sich vor Fahrtantritt genau über die Verkehrsbestimmungen des Ziellandes zu informieren. Für Mitglieder bietet der ÖAMTC zudem kostenlose Rechtsberatung bei Fragen zu ausländischen Strafzetteln oder Verkehrsdelikten an.