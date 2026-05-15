Zu Pfingsten gibt es in Lignano für viele wieder nur ein Motto: Tutto Gas! Sobald das verlängerte Wochenende naht, zieht es wieder tausende junge Leute an die Adria - zum Feiern, Sonne tanken und um für ein paar Tage den Schlaf zur Nebensache zu erklären. Dagegen ist grundsätzlich auch nichts einzuwenden, Partymachen in „Ligi“ gehört seit Jahrzehnten halt irgendwie dazu.



Die Vergangenheit hat allerdings gezeigt, dass zwischen Partystimmung und Ausnahmezustand oft nicht viel liegt. Genau deshalb versucht Lignano heuer erneut den schwierigen Balanceakt zwischen möglichst viel Freiheit für die Feiernden, aber möglichst wenig Chaos für Anrainer, Einsatzkräfte und andere Urlauber. Für das Partyvolk sollte daher nächste Woche gelten: „Tutto Gas“ ja, aber bitte nicht ganz ohne Bremse. Und der Hausverstand kommt hoffentlich auch mit an den Partystrand.

Neue Gebühr auf slowenischer Ausflugsstraße

Die Julischen Alpen zählen zu den meistbesuchten Naturregionen Sloweniens. Um die Besucherströme zu steuern, werden am Vršič-Pass Parkplätze nun stark reduziert und Gebühren eingeführt. Wildes Campen wird deutlich strenger bestraft und für einzelne Bereiche künftig Eintritt verlangt.

Der Vršič-Pass © IMAGO/Dreamstime

Die Licht- und Schattenseiten von Grado

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal erklärt er, warum Grado nicht nur ein romantischer Fischer- und Urlauberort ist, sondern auch eine Kleinstadt mit den üblichen Problemen.

Bomben und Granaten in Urlaubsregion

Vor der kroatischen Hafenstadt Pula liegen zahlreiche Kriegsrelikte im Meer. In den kommenden zwei Wochen sollen diese von Spezialtauchern geborgen und von Sprengstoffexperten entschärft werden. Besucher und Anrainer müssen mit Detonationen rechnen.

Bereits 2023 wurde vor Pula eine Weltkriegsmine aus dem Meer geborgen und entschärft (Archivfoto) © IMAGO/Sasa Miljevic/pixsell

Hollywoodstar zog neugierige Blicke auf sich

John Malkovich hat Anfang Mai die kroatische Staatsbürgerschaft erhalten und drehte jetzt einen Werbefilm für Kroatiens Tourismus. Die Aufnahmen fanden unter anderem in Split und auf der Insel Lošinj statt. Vor Ort zeigte sich der Hollywoodstar offen, gut gelaunt und ganz entspannt.

Kein Schutzwall neben dem Schloss Miramare

Der bekannte Kaffee-Unternehmer Andrea Illy ist mit einem Projekt in Triest abgeblitzt. Er wollte zum Schutz seines Anwesens an der Küste bei Grignano nahe dem Schloss Miramare einen Schutzwall gegen Sturm- und Wellenschäden errichten. Die Behörden verweigerten dem Vorhaben die Genehmigung.

Gewinnspiel für Alpe-Adria-Radler

Der Alpe-Adria-Radweg zählt zu den schönsten Radfernwegen Europas. Ein neuer Reiseführer von Georg Lux und Helmuth Weichselbraun zeigt die Strecke zwischen Villach und Grado als inspirierendes Slow-Travel-Erlebnis mit vielen verborgenen Orten und Geschichten abseits der bekannten Route. Gewinnen Sie eines von fünf druckfrischen Büchern! Teilnahmeschluss ist der 15. Juni.

Ein „Herzensort“ mit Kärntner Flair in Udine

In Udine gibt es einen Kärntner „Herzensort“. Die Bar Karinzia wird seit 30 Jahren von der gebürtigen Villacherin Claudia Ballerino geführt. Sie übernahm das Lokal, das eine bewegte Geschichte hinter sich hat, nach dem Tod ihrer Mutter. Heute ist die „Kärntner Kneipe“ eine traditionelle, italienische Kaffeebar, in der man sich auch zum Häkeln und natürlich zum Ratschen trifft.

Claudia Ballerino © KLZ / Stephan Schild

Grüne Oase fernab der Touristenströme

Der „Hortus Redemptoris“ auf Venedigs Insel Giudecca verbindet mediterrane Pflanzenpracht mit jahrhundertealter Geschichte. Rund 2500 Pflanzenarten gedeihen in der grünen Oase an der blauen Lagune. Der einstige Klostergarten der Kapuzinermönche ist heute öffentlich zugänglich und gilt als ruhige, spirituelle Oase fernab der Touristenströme.